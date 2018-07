Juan Landeo , candidato a la alcaldía de Chilca , se ha viralizado en redes sociales por su singular propuesta. El hombre, a través de su slogan para la campaña electoral, ha llamado la atención de varios ciudadanos.

El político ofrece no fallar a sus votantes y la razón para cumplir su promesa es completamente inédita. "Yo no te fallaré, yo no soy tu ex", señala en sus pancartas.

El mensaje de Landeo ha sido tomado con humor por una gran cantidad de usuarios de Facebook y Twitter, quienes se han sentido identificados por la situación planteada por el candidato.

La propaganda del singular político continúa haciéndose viral en Internet, donde ha tenido aceptación.