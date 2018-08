Las redes sociales exponen lo bueno y lo malo de todo. A través de Facebook, la cibernauta Fernanda Baigorria de la Fuente compartió una terrible experiencia con una popular marca de golosinas.

Por intermedio de su perfil, la usuaria publicó fotos y videos de un dulce 'Bon o Bon' infestado de gusanos en su interior.

"El día de hoy me regalaron una caja de Bon o Bon. Cuando iba a comerme uno, me llevé la sorpresa que tenía gusanos. El empaque con fecha de vencimiento de 28.04. 2019. Les escribí un correo, y mensajes a la página de Facebook. Y no me hicieron caso. Por favor, no compren ningún producto Arcor. Que Digesa revise sus procesos de sanidad y calidad", señala Baigorria de la Fuente.

La cibernauta aseguró que los gusanos en el producto pudieron haberla intoxicado y que pudo haberse tratado de un caso más de negligencia. Pues, no es la primera vez que esta marca tiene este tipo de denuncias, aunque la contaminación también se pudo tratar del mal almacenamiento.

En diálogo con Perú21, Fernanda narró que de las seis golosinas que abrieron, tres tenían gusanos. La empresa Arcor se comunicó con ella avisándole que recogerían el producto de su vivienda. ​

Perú21 intentó comunicarse reiterativamente con la empresa Arcor, encargada de la producción y distribución de 'Bon o Bon', sin embargo no se obtuvieron respuestas.