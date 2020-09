Un perro fue encontrado atado a un árbol en una calle de Indiana, Estados Unidos, junto a una desgarradora nota escrita por su antiguo dueño. En el mensaje, este explica que está a punto de perder su casa debido a la pandemia y que ya no podía hacerse cargo del can. Su caso se dio a conocer en las redes sociales y se volvió viral.

“Mi nombre es Roadie. Fui rescatada de cachorra de una camada de 10″, dice la nota sobre esta mezcla de pastor alemán y australiano de 18 meses. “Yo era una niña mimada, mi papá me dio mi propio sillón para recostarme y mi propia cama”.

“Mi papá perdió su trabajo y pronto su casa por el covid-19”, explica. “Por favor, si me encuentras bríndame un buen hogar y amor. ¡Y tal vez un amigo! Me encantan los niños y me llevo bien con otros perros”.

Roadie fue llevada al Refugio Animal de Johnson County y los trabajadores publicaron su caso en Facebook para encontrarle un nuevo hogar. “Esta adorable niña es una perrita sociable con mucho de cachorra en ella. Roadie siempre está en movimiento y ansiosa por ver qué sigue", escribieron.

Algunas horas después, la publicación fue borrada debido a que más de 20 personas se mostraron interesadas en adoptarla, informó la cadena WTHR. Una nueva actualización señaló que el can ya no se encontraba disponible.

El director del refugio, Michael Delp, dijo que si bien han aumentado los casos de personas que abandonan a sus mascotas por la pandemia, el atar a un perro a un árbol no es la forma más adecuada de hacerlo.

“Nunca es una buena idea dejar a un animal en cualquier parte por sí solo. Roadie pudo haber sido atropellada por un auto o pudo haber sido atacada por lobos o coyotes. Lo mejor es llamar a su refugio local”, mencionó en declaraciones al citado medio.

