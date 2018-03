Facebook ofrece varias funciones para configurar la privacidad de tu cuenta y restringir el acceso a personas no deseadas. Sin embargo, no existe ninguna que permita conocer si tú eres la persona no deseada para alguien más.

Pese a no existir una opción que te permita saber si fuiste bloqueado, existen una serie de trucos para saber si alguien te eliminó de su lista de amigos digitales o simplemente te restringió el acceso a todo su contenido.

Si alguno de tus contactos ha decidido bloquearte, eso significa que no podrás ver su perfil, ni enviar una solicitud de amistad, un mensaje o dejar comentarios. Pero recuerda que algunas personas deciden desactivar sus cuentas, por lo que no necesariamente fuiste bloqueado. Toma nota de estos trucos para identificar si has sido bloqueado total o parcialmente:

- Si la personas que piensas que te ha bloqueado no aparece en tus contactos puede ser una razón para sospechar de un bloqueo. Sin embargo, también puede que esa persona haya desactivado su cuenta o fue bloqueada por Facebook.

- Si otros contactos pueden acceder a su perfil, o si tú puedes acceder pero no puedes ver su información, es probable que te haya restringido el acceso parcialmente.

- Si intentas buscar su nombre en la barra de búsqueda de Facebook y no logras encontrarla, esto puede deberse a que a configurado su perfil de manera que los motores de búsqueda no puedan encontrarla, o simplemente te ha bloqueado.

- Si logras encontrar su nombre, pero al ingresar a su perfil aparece el mensaje: “Esta página no está disponible”, es posible que te hayan bloqueado.

- Si en alguna oportunidad conversaste con esa persona, busca la conversación e intenta dar clic en su nombre. Si aún puedes pulsar sobre su nombre y este está pintado de color negro y no puedes entrar en su perfil es probable que siga activo pero que te haya bloqueado.

- Pero si su nombre no aparece, y en su lugar dice 'Usuario de Facebook', esto significa que la cuenta fue desactivada, borrada o cancelada.

- Por último, antes de ingresar al Facebook intenta buscar el perfil de esa persona por Google. Simplemente escribe en el buscador el nombre de la persona seguido por 'Facebook'. Si logras encontrar su perfil y acceder desde ahí, ¿adivina? fuiste bloqueado.