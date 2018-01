El mandatario venezolano Nicolás Maduro , decidió realizar su primera trasmisión en vivo a través de Facebook Live , con motivo de su campaña de reelección. Sin embargo el resultado no fue el esperado.

Luego de unos segundos de iniciada la trasmisión, diversos comentarios empezaron a llegar, sobresaliendo los que se quejaban por la crisis que vive Venezuela, informa AFP.

Junto a su esposa, Cilia Flores, el mandatario anunció que estaban conectados a su trasmisión unos unos 14 mil espectadores. Luego de su aparición, que quedó publicada en Facebook, el video ya ha sido reproducido más de 2 millones de veces y acumuló más de 200 mil diversos comentarios, tanto a favor como los que estaban en contra de su gobierno.

Pero lo más resaltante fueron las reacciones. Maduro acumuló más de 100 mil reacciones: 14 mil 'me gusta', 5 mil 'me encanta', pero unos abrumadores más de 76 mil 'me enoja', entre otros.

Pese a los comentarios negativos, el mandatario se mostró indiferente, he incluso hasta bromeó con algunos. En un momento un usuario le escribió: "Venezuela tiene hambre", a lo que Maduro respondió: "Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo".

RUMBO A LA REELECCIÓN



Durante su trasmisión de Facebook Live, Maduro anunció que decidió legalizar al movimiento 'Somos Venezuela' junto a las bases, para "participar con tarjeta electoral en el proceso presidencial", pero sin aclarar cual sería el mecanismo de legalización.

Este anuncio coincide con un proceso de reinscripción ante el poder electoral de los dos principales partidos de la oposición, tal como lo estipula la Constituyente como requisito para optar a las presidenciales.

Al respecto, la oposición acusa al mandatario de la crisis económica que afecta al país, la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas. Según el Fondo Monetario Internacional, para el 2018 Venezuela tendrá una caída del 15% de PBI y una inflación de hasta 13 mil %.