Ray Guerrero es un acérrimo hincha de la selección peruana de fútbol, al punto que uno de sus hijos lleva el nombre del capitán, Paolo Guerrero . Hecho que aprovechó para llamar la atención del seleccionado Jeffersón Farfán y conseguir una ansiada fotografía junto a sus hijos.

Ray se vistió con la blanquirroja junto a sus dos hijos, y se fueron a esperar la salida de la selección de su concentración en el Swissotel rumbo a la Videna, con un letrero que llamó la atención de todos los presentes.

“¡Hola! Me llamo Paolo Guerrero y quiero tomarme una foto con mi compadre J. Farfán. Por favor. ¡Vamos, Perú!”, era el mensaje del cartel que uno de sus hijos sostenía, cartel que logró su objetivo, ya que la 'foquita', al verlos, les prometió que al regresar al hotel se tomarían una fotografía.

Con mucha ilusión, Ray Guerrero y sus hijos se quedaron a esperarlo. La espera no fue en vano, ya que al regreso de la selección al hotel, Farfán notó a los pequeños hinchas y pidió a los miembros de seguridad que los dejarán ingresar para tomarse la ansiada fotografía.

Pequeño Paolo Guerrero cumple su sueño y se toma foto junto a su compadre Jefferson Farfán. (Facebook)





"Mis hijos se llaman Paolo Guerrero y Aviel Guerrero... Yo les prometí llevarlos porque tuve una anécdota al respecto. Yo amo el fútbol y una vez salí de mi casa y les dije 'hijos me voy a buscar a mi ídolo y me tomaré una foto', y fui yo quien besó a (Carlos) Tevez, me metí, burle la seguridad y logré tomarme una foto", comenta Ray Guerrero a Perú21 .

"Ellos me decían 'queremos tomarnos fotos con (Paolo) Guerrero', ellos saben, día y noche me preguntan por Guerrero, quieren noticias. Entonces les dije 'hagan su cartel', y como Farfán le dice compadre a Guerrero, aproveché eso y les dije que lo pongan", agregó.

Los tres se levantaron a las cinco de la mañana y fueron en dirección al hotel donde concentra la selección peruana. Luego de buscar a Farfán y pedirle, con cartel en mano y mediante señas, una foto, el seleccionado se las prometió a su regreso de la Videna, revela Ray Guerrero.

"Farfán bajó y llamó a mis hijos, están felices. Antes no le gustaba el fútbol, ahora lo aman". La familia Guerrero ahora tiene un motivo más para seguir alentando a la selección peruana de fútbol, quienes juegan su último partido amistoso en suelo peruano, previo a su participación histórica en el Mundial Rusia 2018 .