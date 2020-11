Se ha vuelto viral en las redes sociales la petición de un niño que pidió de regalo una muñeca. El motivo de su petición, según cuenta su madre en Facebook, es llegar a “ser un gran padre” en el futuro.

Rocío Natalia, de Puerto Rico, explicó que si bien el pequeño juega con su hermana todos los días, esta no le presta su muñeca. Es así que el niño se animó a pedirle una a su madre, asegurando que quiere “ser un gran padre, como lo es el suyo”.

“Hoy le compré su bebé”, continúa. “Y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está superfeliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado el biberón, la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas”. A continuación, explica el propósito de su publicación. “¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero, con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa”.

“Eliminando el sexismo y patriarcado de raíz. Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo; si es que tiene hijos, porque si no quiere tenerlos, maravilloso también. Es su vida”, finaliza.

La publicación se ha llenado de elogios hacia la mujer y el menor. Asimismo, ha sido compartida miles de veces en Facebook, en donde las imágenes se han vuelto tendencia.

