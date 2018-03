Facebook se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas. Millones de usuarios lo utilizan para publicar en sus muros, buscar información, comunicarse con sus amigos, o jugar en la plataforma.



Sin embargo, el exponernos tanto en Facebook, en comentarios o publicaciones, puede molestar a algunos de nuestros amigos, provocando que nos bloqueen.

Aquí te decimos cómo saber si alguien te ha bloqueado en Facebook, de forma sencilla, para que puedas averiguarlo en apenas unos minutos.



Sigue los consejos a continuación. (Andro4all) Sigue los consejos a continuación. (Andro4all)

No puedes acceder a su información



Si antes podías ver el muro de un amigo y ahora no, es claro que te ha bloqueado de Facebook. Esto se aplica si la persona te tenía agregada como amigo, de lo contrario, puede que simplemente haya cambiado su privacidad y tan solo los amigos puedan ver su muro.



No puedes enviarle mensajes



Otro indicativo para saber si alguien te ha bloqueado en Facebook, es que no tengas la opción de mandarle mensajes si era tu amigo. Si conservas alguna conversación con él, entra en ella, y si no puedes enviarle un mensaje es que te ha bloqueado.



Prueba con enviarle un mensaje. (Andro4all) Prueba con enviarle un mensaje. (Andro4all)

No puedes encontrar su perfil



Este método podría requerir de una segunda cuenta de Facebook desconocida para la persona a la que estás investigando. Si nos ha bloqueado, no podremos encontrar su perfil desde el buscador. Busca su perfil con otra cuenta de Facebook, y si en esa cuenta sí tienes acceso al contacto, es que te ha bloqueado.



Ya no está en tu lista de amigos



Si un contacto estaba en tu lista de amigos y ya no lo está, seguramente es porque te ha eliminado de Facebook. Eliminar no es lo mismo que bloquear, puede que simplemente te haya borrado de la lista de amigos ya que no tiene interés en tenerte agregado.



No uses aplicaciones externas



Si quieres saber si alguien te ha bloqueado de Facebook, sigue los consejos que recomendados en esta nota. No es bueno recurrir a apps externas, ya que algunas no son fiables y podrían estar robando tu información personal.