El intento de feminicidio por parte de Carlos Javier Hualpa Vacas a Eyvi Liset Ágreda Marchena ha generado indignación en todo el país.

El agresor indicó que le arrojó gasolina y le prendió fuego al interior de un bus que circulaba por Miraflores porque se sintió utilizado por ella e incluso precisó que en 2015 le propuso ser enamorados, pero que Eyvi no quiso porque alegó que tenía pareja.

Pese a la negativa, Carlos Javier Hualpa Vacas le regaló rosas y peluches, motivo por el cual se distanciaron.

Josimar Atoche , actual futbolista de Cantolao , no ocultó su indignación con el tema y se pronunció a través de su cuenta de Twitter .

“Qué car*** está pasando con nosotros, los hombres. Cuando una mujer dice NO, pues es NO, ¡car***!”, escribió el también ex jugador de la selección peruana.