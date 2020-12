Un niño de 7 años de New Tazewell, un pueblo ubicado en Tennessee, Estados Unidos, se ha convertido en el héroe de su familia, y de miles en las redes sociales. ¿La razón? Se las arregló para salvar a su hermana de 22 meses, justo en el momento en que su casa se incendiaba.

El pasado 8 de diciembre, la familia Davidson se despertó en horas de la noche debido al fuerte olor a humo que se había esparcido por toda su casa. Poco después, la vivienda se empezó a incendiar y Erin, la más pequeña, quedó atrapada en su habitación.

Chris y Nicole, los padres, pudieron poner a salvo a Elijah y Eli, sus otros hijo, pero lamentablemente, no pudieron hacer lo mismo con Erin debido a que el fuego hacía imposible el llegar hasta su alcoba. “El humo y el fuego eran tan espesos que no había forma de que pudiera llegar hasta ella”, dijo el padre en conversación con la CNN.

“Salimos para llegar a ella desde la ventana, pero no había nada en lo que pudiera pararme para alcanzar allí. Así que recogí a Eli, quien entró por la ventana y pudo agarrarla de su cuna”, declaró, en un acto que, según dice, “un adulto no haría”.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego ya había envuelto toda la casa. Según el jefe de bomberos de New Tazewell, Josh Miracle, “no quedó nada”; sin embargo, el pequeño “héroe” se mostró satisfecho con su hazaña. “Pensé que no podía hacerlo, pero luego dije: ‘La tengo, papá'”, dijo Eli. “Tenía miedo, pero no quería que mi hermana muriera”, añadió.

