A través de las redes sociales, se viralizó un video registrado por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Las imágenes son desgarradoras: un niño migrante, que había cruzado la frontera entre México y EE.UU., le pide ayuda al oficial tras ser abandonado en un desierto de Texas.

El encuentro se produjo el pasado 1 de abril al este de Rio Grande City. Con lágrimas en los ojos, el menor camina hacia el agente y le suplica por ayuda, dado que lo habían dejado “botado”.

“¿Me puede ayudar?”, empieza diciendo el niño cuya edad y nacionalidad no han sido reveladas. “Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”.

Según la cadena Univision, el menor, que tendría entre 10 y 12 años, sobrevivió durante toda la noche en una zona desértica donde habitan serpientes venenosas y animales salvajes, después de que ingresara ilegalmente a los Estados Unidos. Según los primeros reportes, viajaba con un grupo de 80 personas y llevaba cuatro horas caminando solo.

Otro niño migrante perdido al cruzar la frontera porque sus familiares o sus padres lo enviaron solo. Esto esta fuera de control y es horroroso. Escuchen su llanto, apenas puede hablar. Estaba perdido en el sur de Texas. Ahora se busca a su familia. @SecMayorkas pic.twitter.com/keFrhMFAcg — Pedro Ultreras (@pedroultreras) April 4, 2021

“A todos los padres que están considerando enviar a sus hijos no acompañados a la frontera, por favor reconsideren ese acto porque es muy peligroso exponer a los niños”, dijo Gloria Chávez, jefa de sector de la Patrulla fronteriza de Texas.

Lo ocurrido se asemeja al caso de unas niñas de Ecuador que fueron arrojadas desde lo alto de un muro fronterizo en el desierto de Nuevo México. Una cámara de seguridad captó el momento en que dos traficantes las lanzan y huyen del lugar, luego de que las menores se encontraran en suelo estadounidense.

Posteriormente, se dio a conocer que las niñas fueron rescatadas por agentes y que se encontraban bien de salud.