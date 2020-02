Raúl Rivera es un joven estudiante de Derecho que, al igual que muchos sacrificados jóvenes en nuestro país, hace hasta lo imposible para estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Esta situación lo llevó a pasar por un momento que para muchos podría resultar vergonzoso, pero que él supo llevar con el humor que su trabajo requiere, ya que es un payaso.

El pasado martes pasado, Raúl tenía una exposición frente a sus compañeros del curso de Estrategia de la Universidad San Pedro de Huacho. El problema es que su clase empezaba a las 6 pm. y a las 7 pm. tenía un show infantil que había pactado hace semanas.

Consciente de que sus estudios de Derecho son tan importantes como su compromiso laboral, y gracias al apoyo de su profesora y compañeros, Raúl pudo realizar la exposición en clase vestido completamente como su personaje infantil.

Una situación que quedó inmortalizada en una fotografía que se volvió viral automáticamente y para sorpresa del propio Raúl, cuando fue publicada en Facebook.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”, fue el gran mensaje que compartió en su cuenta de Facebook junto a la memorable fotografía.

“No pensé que iba a ser tanta la acogida. Tuve que maquillarme, ir con mi ropa de payasito, pero yo había conversado con mi profesora la noche anterior. Le expliqué las razones, y por suerte accedió”, comentó Raúl a Publimetro.

Los tiempos no le cuadraron y pese a que muchos profesores exigen una etiqueta de vestimenta para las exposiciones, la profesora entendió la situación y permitió que el joven nos regalara este mensaje de compromiso y esfuerzo.