En la localidad de Sumapampa, en la provincia de Santiago del Estero (Argentina) tuvo lugar una emotiva historia que ya es viral. Y es que la enfermera Vanessa Suárez asistió un parto complicado dentro de un domicilio y tomó la noble decisión de dar de lactar al bebé, pues la mamá del recién nacido se encontraba en delicado estado.

Pasadas las 6 de la mañana, el barrio de Matadero conoció el emotivo momento que ocurrió al ver llegar una ambulancia para asistir el parto de una joven de 22 años, que, según se pudo conocer, no había llevado un control de su embarazo por lo que el bebé tuvo que nacer en su hogar.

Fue así como llegó Vanessa Suárez junto al equipo de urgencias para atender el parto. Tras el nacimiento del pequeño , los médicos no pudieron lograr que la madre amamante al bebé, por lo que la enfermera se ofreció para cumplir esa importancia función.

“Le dije a la doctora que yo le podía dar de mamar, ya que tengo un hijo de un añito que aún toma. No pensé, me surgió de forma natural porque el bebé ya llevaba tres horas sin succiona. Me saqué la bata y ahí nomás le di el pecho, y él comenzó a succionar muy bien, nos preocupamos porque podía haberle bajo el azúcar”, comentó Vanessa.

La noble y desinteresada acción de la enfermera ha sido aplaudida por millones de internautas pues la fotografía en la que aparece dando de lactar al bebé se volvió viral en Facebook y demás redes sociales. Finalmente, la madre y el niño fueron trasladados al hospital de Ojo de Agua.

