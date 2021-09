Forbes es un gato que se perdió hace unos 10 años en Aberdeen (Escocia, Reino Unido) durante el 2011 dejando con un sentimiento de “duelo” a sus dueños Lucy y Neil Henderson. Sin embargo, este minino es el protagonista de una increíble historia que se ha vuelto viral tras conocerse que se ha reencontrado con esta pareja.

¿Cómo sucedió esto? Se reportó a la SPCA escocesa sobre la repentina aparición de un gato, muy delgado, en Aberdeen. Tras hacer el respectivo reconocimiento por medio del escáner del microchip dio con los propietarios del animal.

El felino fue hallado a 3.2 kilómetros del lugar donde se reportó su desaparición en 2011. De inmediato, el animal fue conducido a sus dueños quienes lo reconocieron y se mostraron sumamente felices de tener de nuevo en sus vidas a Forbes, pero esta vez con 12 años encima.

Forbes se reunió con sus dueños tras 10 años. (Foto: Captura/BBC)

La pareja revela que, al momento de su pérdida, se dieron a su búsqueda durante largos meses: “Cuando Forbes desapareció por primera vez en marzo de 2011, estuvimos muy angustiados. Lo tuvimos desde que era un gatito, formamos un vínculo especial. Era un personaje tan único y amigable. Lo adoramos absolutamente”.

Asimismo, la pareja relata que colocaron carteles, fueron de puerta en puerta en Rosemount, área en la que vivían en dicho año: “Después de ocho o nueve meses, tuvimos que darnos cuenta de que lo peor pudo haber pasado”.

Sin embargo, cuando recibieron la noticia que Forbes estaba vivo 10 años después, confiesan que se sintieron “abrumados por la emoción (…) Mi esposa me llamó cuando estaba en la autopista y me dijo que tenía que detenerme. No estaba preparado para lo que me iban a decir y escuchar que habían encontrado a Forbes me dejó completamente asombrado”.

Los dueños de Forbes buscaron al felino durante 1 años. (Foto: Captura/BBC)

Y agregó: “Viajamos a Aberdeen al día siguiente y cuando lo sacaron, lo reconocí de inmediato. Forbes me dio un gran abrazo, así que tengo la esperanza que se acuerde de nosotros (…) Por el momento, le estamos presentando gradualmente a nuestros dos perros y dos gatos. Este es el mejor resultado para nosotros (…) Nunca pensamos que lo volveríamos a ver. Es como si un capítulo cerrado acabara de abrirse. Es un sueño hecho realidad”.

El oficial de rescate de animales, Greg Stevenson, expresó tras la reaparición de Forbes: “Me sorprendió escuchar cuánto tiempo había estado desaparecido de Forbes (…) Los propietarios no podían creerlo, pero estaba absolutamente encantados, simplemente estaban encantados de saber que Forbes volvería con ellos”.

El funcionario, finalmente, agregó sobre el paradero en estos 10 años: “No tenemos forma de saber dónde estuvo Forbes en todo este tiempo o en qué aventuras podría haber estado”, sentenció.

La pareja Henderson crio a Forbes desde temprana edad. (Foto: Captura/Edinburgh News)

