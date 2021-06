Medios estadounidenses reportan el caso de una joven de 17 años que no dudó en enfrentarse a un oso para proteger a sus perros. El hecho pudo ser captado en video gracias a la cámara de seguridad instalada en el patio de su vivienda, ubicada en la ciudad de Bradbury (California, Estados Unidos). El registro fue difundido en las redes sociales y no tardó en volverse viral.

Todo ocurrió en un momento en que la familia Morinico se encontraba trabajando en el otro extremo del patio. De un momento a otro, Hailey escuchó que sus perros empezaron a ladrar, por lo que decidió acercarse para ver qué ocurría. “Corro para ver a qué ladran y no es un perro, es un oso”, dijo la chica, según declaraciones por Fox2.

“Veo al oso, está agarrando a mi perrita, Valentina, y tenía que correr. Ella es una bebé”, agregó. “Lo primero que pienso hacer es empujar al oso. Y de alguna manera funcionó”. El video en cuestión muestra el momento en que Hailey Morinico empuja al plantígrado, haciendo que caiga hacia atrás del muro. Tras ello, tomó a uno de los perros y ordenó a los demás que entraran a la casa.

La madre de Hailey, Citlally Morinico, dijo en su cuenta de Facebook que se trató de “uno de los momentos más atemorizantes de mi vida”.

La adolescente sufrió un esguince en un dedo y se raspó la rodilla, pero tanto ella como su madre están agradecidas de que esas sean sus únicas heridas.

Asimismo, recomendó a la gente no imitarla. “No empujen a los osos. No hagan lo que yo hice. El resultado podría no ser el mismo”, declaró.