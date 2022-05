Sergio Agüero es ya un reconocido streamer. Luego de su fugaz paso por el Barcelona de España, tuvo que retirarse del fútbol debido a problemas en su corazón, pero esto no lo alejó totalmente del mundo del balompié, pues es ahora comentarista deportivo mediante streams que hace con otras figuras del deporte rey.

Así pues, le tocó transmitir el partido entre el Real Madrid y el club donde forjó su leyenda, el Manchester City. En este stream estuvo acompañado del argentino Carlos Tévez, con quien conversó de muchos temas antes y después del encuentro.

En estas conversaciones casuales que tuvo con el ex Boca Juniors, este le preguntó si pór su condición de salud podría tomar bebidas alcohólicas a lo que el ‘Kun’ respondió que solo vino y whisky en pocas cantidades, pero que no le gustaba el whisky .

Es donde Tévez pregunta si le puede con algún energizante, para mejorar el sabor. La respuesta de Agüero hizo estallar el chat y posteriormente las redes sociales: “¿Vos me querés matar? No puedo, todas esas cosas que me alteran el corazón, no puedo pa”, dijo seriamente el ‘Kun’.

Esto generó más de una risa, tanto para Tévez como para quienes veían el stream en vivo, así como posteriormente en las redes sociales. Cada vez, el delantero argentino se da más espacio en el mundo de las transmisiones en vivo, pues su naturaleza divertida y carismática ha captado la atención de muchos fans del fútbol.

VIDEO RECOMENDADO:

Irene Chávez la presidenta de Las Ollas Comunes Hace unas semanas Irene Chávez reclamo frente al presidente Pedro Castillo: “Los políticos vienen con un poco de comida y nos someten para llevarnos a su marchas”.