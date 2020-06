El último viernes, el periodista y youtuber Carlos Orozco recibió varias críticas por la entrevista que le hizo al músico Edu Saettone , quien fue hallado culpable de atropellar y matar a una madre de la tercera edad en agosto de 2012.

Usuarios de las redes sociales le increparon a Orozco por qué no cuestionó al músico cuando este trató de justificar el delito que cometió. Saettone preguntó abiertamente: “¿Qué hacía una señora mayor a las 5:30 de la mañana?”

Este intento de justificación por parte del exconductor del programa musical ‘Jammin’ no fue replicado por Orozco y las críticas no se hicieron esperar.

Dos días después de la emisión de esta polémica entrevista, el periodista hizo un mea culpa de manera público mediante las redes sociales:

“Para esa entrevista, yo me puse a ver a otros entrevistadores que yo sigo y para tratar de manejar las cosas un poco como ellos. Evidentemente, no he estado a esa altura. Y eso seguramente se ha notado por la gente. Yo estoy aprendiendo de esto”, dijo en su podcast llamado Moloko.

Además, Orozco indicó que el estilo de sus entrevistas no es “ir directo a la yugular como sí lo haría Rossana Cueva o Phillip Butters”, sino, que él trata de “escuchar” a sus entrevistados.

LA CONDENA DE EDU SAETTONE

Fue en abril de 2017 cuando Edu Saettone fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de homicidio culposo tras la muerte de María Coronado de Galeno.

No obstante, en agosto del mismo año, su pena fue cambiada a prisión suspendida, es decir, ahora tenía que cumplir ciertas reglas de conducta y para que pague una reparación civil.

Esta modificación causó gran rechazo por parte de la ciudadanía puesto que se consideró injusta. Pero fue en enero de 2018 cuando nuevamente fue detenido para que cumpla con la cárcel que se le impuso en primera instancia. Tras permanecer cuatro meses tras la rejas, en abril del mismo año fue liberado.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

Magaly sobre Edu Saettone y sus declaraciones indolentes

TE PUEDE INTERESAR