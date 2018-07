Corazón enorme. Edison Flores llegó hasta el pabellón de Hematología Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins , donde Alexander Grandez Rodríguez , de 6 años, más conocido como ' El Valiente ', enfrenta su lucha más importante: la leucemia.

El mediocampista de la selección peruana alentó al pequeño ' Alex ' a continuar tomando sus medicinas y vencer la adversidad. El niño, originario de Iquitos , tuvo que dejar su hogar en marzo del años pasado tras ser detectado con esta enfermedad.

A pesar que ha recibido una serie de quimioterapias, la leucemia ha regresado con fuerza y los médicos han asegurado que lo que necesita es un transplante de médula ósea. Sin embargo, esto es muy complicado, pues su madre y hermano no son 100% compatibles, mientras que el padre no desea hacerse cargo.

Hace un mes y medio, las plaquetas de Alex, 'El Valiente', bajaron considerablemente y sus defensas también, lo cual ha impedido que pueda seguir recibiendo quimioterapias.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA AYUDAR A ALEX?

En caso desees ayudar al pequeño Alexander, puedes ponerte en contacto con su familia (989 075 899) y darle más fuerzas para continuar luchando.

CONDICIONES PARA DONAR

-No haber tenido hepatitis.

-No haber tenido más de dos hijos (en caso de mujeres).

-Pesar más 55 kilogramos.

-Tener venas gruesas.

-No haberse tatuado hace menos de un año.

-Pasar por una prueba sanguínea para ver coagulación.

-El día de la prueba de plaqueta, no haber consumido café, gaseosa, grasas o pastillas.