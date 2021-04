La madre de un menor de 15 años, que participó en el robo de un auto, tomó la decisión de entregar a su hijo a la policía, luego de verlo robar en un video que fue difundido a través de las redes sociales.

En las imágenes se puede ver que un grupo de jóvenes camina disimuladamente por una calle de Maipú (Chile) y se acerca al vehículo de una mujer que realizaba delivery para llevarse el coche. Ante el ataque, la joven gritó pidiendo ayuda y se defendió lanzándole gas pimienta a uno de los malhechores, pero estos lograron su objetivo y huyeron.

La grabación se viralizó y una mujer reconoció a uno de los asaltantes: era su hijo. Si bien en un inicio tenía dudas al respecto, debido a que la grabación no es del todo nítida, confirmó sus sospechas cuando recordó que el menor llegó a casa con el rostro irritado.

Este registro fue el día de ayer en Villa Los Héroes en Maipú, delincuentes escondidos esperan que conductora estacione su vehículo para robarlo, pese a los gritos de auxilio se llevaron el vehículo, la víctima usó al parecer gas pimienta para defenderse @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/JHNoaA6B3G — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) March 29, 2021

“Tomé la decisión como mamá de entregarlo porque esto ya había sido un tema conversado como familia”, sostuvo en conversación con el medio local Mega. Además, aseguró que no sabe quiénes son el resto de los jóvenes que participaron con su hijo en el hecho y sostuvo que el chico no cuenta con otras detenciones.

Fue entonces que la mujer llevó a su hijo a la Comisaría de Carabineros de Cerrillos. Allí confirmó que el menor había participado en el robo del vehículo.

El joven está a la espera de una decisión final pues, aunque la Fiscalía solicitó su internación provisional, su defensa se opuso. La madre, por su parte, dijo que no cree que ser detenido por el Sename (Servicio Nacional de Menores) sea lo ideal para su hijo.

“Yo no estoy en la mente de mi hijo, yo no sé lo que estaba pasando por su cabeza en esos momentos, lo único que puedo decir es que él no lo hizo porque él lo necesitara”, explicó

Además, pidió disculpas a la víctima del robo. “Le pido disculpas, sé que mis disculpas quizá para ella no tendrán sentido, pero es lo único que puedo hacer yo como mamá”, dijo.