Las redes sociales pueden sacar a relucir el lado más inexplicable de los cibernautas. Dele Alli Challenge, un nuevo, extraño y singular reto viral, ha conmocionado Internet. Muchos intentan imitar, pero son pocos los que logran igualarlos.

Todo inició con Dele Alli, jugador del Tottenham Hotspur de Inglaterra, quien se animó a festejar sus goles con un rara mímica.

Tres dedos sobre la frente, y el dedo pulgar por encima del índice (emulando un circulo a la altura de uno de sus ojos), así se realiza el reto viral, el cual es imitado en todo el mundo.

👁 Una publicación compartida por Dele (@dele) el 11 de Ago de 2018 a las 12:51 PDT

Pero no es tan fácil como parece. El reto viral suele ser muy complicado para las personas que intentan hacerlo, quienes comparten en redes sociales la dificultad que enfrentan al imitarlo.

Tanta es la obsesión por hacer correctamente 'Dele Alli Challenge' que diversos usuarios han creado tutoriales en YouTube e imágenes ilustrativas del reto.

Si aún no puedes lograrlo o no lo has intentado, aquí te compartimos unas explicaciones sobre cómo realizarlo: