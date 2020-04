‘La abuela Norma’, la anciana youtuber cuenta con más de 130 mil seguidores y rompe las redes sociales con sus divertidos videos, nació por una decepción en la vida de su nieta Zully.

A través de su cuenta de Instagram, la joven cuenta cómo forjó el lindo vínculo que tiene hoy con su abuela, a quien ahora considera su “mejor amiga”.

“A mediados del 2014, estaba triste y deprimida. Mi mejor amiga se fue con el chico que me gustaba y me botaron de la universidad. Me sacaron un ciclo por no cumplir con el nivel de inglés. Como no podía estudiar y había perdido a la única amiga que tenía, mi abuela se convirtió en mi mejor amiga", señaló.

La abuela Norma ya cuenta con videos en TikTok.

Asimismo, Zully aseveró que los videos de su abuela Norma se hicieron virales gracias a Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’ y exconductor de ‘Amor, amor, amor’.

"Comencé a grabar todos nuestros momentos juntas. Un buen día, Rodrigo González le dio like a todos los videos y se volvieron virales. Ya saben, de lo peor sale lo mejor”, indicó.

“De lo peor siempre sale lo mejor 💪🏽Norma es luz ♥️✨ Cuiden a sus abuelitxs”, escribió la nieta en redes sociales.

Pese al aislamiento social obligatorio, la veterana youtuber no ha dejado de compartir contenido para entretener a sus miles de seguidores.

Con mucho humor y paciencia, Norma y Zully están dispuesta a respetar las medidas impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

En el actual estado de emergencia, los adultos mayores, como la abuela Norma, no deben ser puestos bajo extremo cuidado para así evitar el contagio del COVID-19.

