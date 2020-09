En medio del debate de la moción de censura que se desarrolla en el Pleno del Congreso de la República en contra de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, el legislador Daniel Urresti (Podemos Perú) lanzó una indignante frase en contra del presidente Martín Vizcarra.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. Ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio. Ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted. O sea que tiene que obedecerlo a usted. Y a nosotros no nos importa que si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos, el problema acá es que usted ha mentido descaradamente para encubrir a un sujeto que no vale un centavo”, dijo el legislador de Podemos Perú.

Vale recalcar que en el Pleno se discutía exclusivamente la labor de la ministra de Economía; sin embargo, Urresti no dudó en mencionar a Vizcarra y peor aún, llevar la discusión al terreno personal.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales. En Twitter, rapidamente el apellido del congresista se convirtió en tendencia.

Urresti lanzó desafortunadas frases en contra de Martín Vizcarra. (Congreso de la República)

INDIGNACIÓN EN REDES

Las frases usadas por Daniel Urresti generaron la indignación y repudio, tal como se puede observar en la mayor cantidad de comentarios.

“A ver si entendemos por una buena vez que la orientación sexual del Presidente o de cualquier autoridad NO ES RELEVANTE para el debate público. La insinuación del señor Urresti no es otra cosa que una muestra de homofobia”, comentó la exlegisladora Marisa Glave.

A ver si entendemos por una buena vez que la orientación sexual del Presidente o de cualquier autoridad NO ES RELEVANTE para el debate público. La insinuación del señor Urresti no es otra cosa que una muestra de homofobia. — Marisa Glave (@MarisaGlave) September 15, 2020

“Al igual qué pasó con el racismo de Martha Chávez, la homofóbia de Urresti pasó sin que nadie levante la voz indignado y pida interrupción e inmediata sanción. Nadie dice nada”, mencionó el usuario Jorge M.

“Si tienes amigos gays, hay muchas personas que van a dudar de tu orientación sexual. De locos lo que confirman algunos sectores del parlamento. Al margen del problema de fondo, este es otro problema de fondo. Estamos en el fondo”, escribió el reportero René Gastelumendi.

“De Urresti sólo se puede esperar que cave más profundo su nivel, sin embargo casi todo lo que dice es aceptado por la mayoría, es por eso que fue el congresista más votado del Perú. Esa es la verdadera preocupación”, tuiteó el usuario Fernando Maraví.

Urresti siempre apelando a la homofobia para descalificar a alguien. Ahora quiere sugerir que Vizcarra no es heterosexual, hablando del caso Richard Swing.



Y este sujeto es visto como "candidateable". pic.twitter.com/UgueXgCKqH — Alejandra Bernedo (@MarialeBernedo) September 15, 2020

No es sólo bajeza moral, es homofobia. Llámala por su nombre.



La orientación sexual no es información relevante para ser más o menos vacado, más o menos juzgado, más o menos investigado...



Lo que hace Urresti sí que es condenable y sí que debiera ser sancionado. — Laura Arroyo (@menoscanas) September 15, 2020

El congresista Daniel Urresti se dirige al presidente Martín Vizcarra en referencia a los audios difundidos y le dice "ahora ni sabemos cuál es su tendencia sexual". Lo dice desde el Pleno, en el debate de la moción de censura sobre la ministra de Economía. Así estamos. — Paola Villar S. (@LunarejaVillar) September 15, 2020

¿Qué tan miserable y morboso puedes ser para cuestionar la sexualidad de cualquier persona tan abiertamente como si fuera un delito? Otra vez Urresti demostrando su precariedad al decir en el Pleno que ahora “no sabemos la tendencia sexual” del presidente Martín Vizcarra. Asco. — Lorena Obregón ‘Not today’ (@Lorena_AON) September 15, 2020

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Urresti interrumpe votación para moción de censura de Merino y congresista pide que le metan un lapo

Urresti interrumpe votación para moción de censura de Merino y congresista pide que le metan un lapo