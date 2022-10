El restaurante Rodos, de Tacna , viene recibiendo duras críticas por parte de los usuarios de las redes sociales por burlarse de la situación actual que viene atravesando Gabriela Sevilla . El local anunció una promoción de comida gratis para madres gestantes que certifiquen con ecografías o tarjeta de control que están embarazadas .

El local ofrecía una promoción para mujeres gestantes este sábado 22 de octubre: un chaufa y una gaseosa.

Mediante sus redes sociales, el restaurante tacneño publicó lo siguiente: “Si estás embarazada... pero de verdad Entonces esta promoción es para ti! Hoy sábado 22 tu arroz chaufa y tu gaseosa es gratis, porque sabemos de ese antojo”.

“Válido presentando una foto de la tarjeta de control o ecografía (para no caer en engaños), solo para comer en mesa o llevar”, dice la promoción de Rodos.





Frente a esto, los cibernautas señalaron que la joven, de 30 años, viene atravesando un cuadro psicológico muy complicado, por lo que “sea verdad o no su embarazo” no merece ser tratada con insensibilidad. “Si me pudieran como definir la podredumbre de la sociedad peruana... les mostraría esta publicación”, expresó un usuario.

El texto inicial de la publicación refería a Gabriela, pero editaron la descripción. El local tuvo que eliminar su publicación por las duras críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

