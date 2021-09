La siguiente historia es mucho más común de lo que parece. ¿Qué sucedió? Una pareja contrató a una de sus amistades para que les tome las respectivas fotos durante su boda. Sin embargo, la “fotógrafa”, al sentirse maltratada por los recién casados, decidiera borrar todas las imágenes del matrimonio delante del novio. El relato no tardó en volverse viral en todas las redes sociales.

La historia se publicó en un hilo de la plataforma Reddit en el apartado que lleva por nombre “Am I The Asshole?” o “¿Soy un imbécil?” en castellano, donde el usuario identificado como Icy-Reserve6995 pidió la opinión sobre algo que le sucedió. ¿Qué paso?

“No soy realmente fotógrafa, soy peluquera de perros. Hago muchas fotos de perros todo el día para ponerlas en Facebook e Instagram, es ‘lo mío’ si eso tiene sentido. Un corte y una foto en cada cita. Rara vez disparo a cosas que no sean perros, incluso aunque tenga una buena oportunidad”, comienza narrando.

La "fotógrafa" reveló que estuvo todo el día con la novia antes de la ceremonia. (Foto: EFE)

Y prosigue: “Un amigo se casó hace unos días y, queriendo ahorrar dinero, me preguntó si le podía hacer las fotos. Le dije que no era realmente mi fuerte, pero me convenció que no le importaba que fueran perfectas. Su presupuesto era reducido y acepté por 250 dólares, que no es dinero (que se paga) para un evento de 10 horas”.

La usuaria de Reddit revela que estuvo todo el día con la novia mientras esta iba de cita en cita previo a la ceremonia, a la par que sacaba fotos, para luego hacerlo durante la ceremonia, así como para los discursos y los invitados.

“Empecé alrededor de las 11 de la mañana y debía terminar al promediar las 7:30 de la noche. Alrededor de las 5 de la tarde sirvieron la comida, pero me dijo que no podía hacerlo pues debía seguir ejerciendo de fotógrafa. De hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Entonces, empiezo a arrepentirme de haber aceptado el trabajo por casi nada. Encima hacía mucho calor, más de 40 grados, sin aire acondicionado”, detalla la mujer.

La historia fue publicada en Reddit y recibió apoyo masivo de los usuarios. (Foto: EFE)

En ello, asegura que pidió al novio tomarse 20 minutos para comer y beber algo, pero expone la negativa del novio.

“Él me dice que tengo que seguir haciendo de fotógrafa o irme sin cobrar. Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunto si está seguro de lo que dice y me dice que sí, así que borré todas las fotos que hice frente a él y me voy diciéndole que ya no soy su fotógrafa”.

El relato finaliza de la siguiente manera: “¿Soy yo la idiota? Se fueron de luna de miel y todos han estado desconectados de las redes sociales, pero mucha gente ha estado publicando en su muro, preguntando por las fotos de la boda sin respuestas”.

La mujer reveló que, tras la boda, muchos de los invitados han pedido las imágenes del matrimonio. (Foto: EFE)

De inmediato, solo en Reddit, esta historia acumuló poco más de 2 mil 300 comentarios, donde la mayoría apoyan a la mujer, generando alrededor de 18 mil votos que aprueban su accionar.

Este relato se hizo viral y llegó a otras redes sociales e, inclusive, a medios masivos y tradicionales como Newsweek o The Independent, ambos de los Estados Unidos.

