Un hombre de 63 años publicó un particular pedido en Facebook: encontrar un amigo mayor a los 60 años para compartir momentos juntos. Inmediatamente, la historia se hizo viral en esta y otras redes sociales conmoviendo a millones de personas.

Y es que con la llegada de las redes sociales a Internet estas cambiaron de forma radical la forma en que nos comunicamos, expresamos, pero también en cómo socializamos con otros seres humanos. Para muchos, son herramientas que les facilitan, muchas veces, la complicada labor de formar nuevas amistades.

En la actualidad, y debido a la aparición de diversas plataformas sociales, Facebook ha quedado relegada, principalmente, para un público que supera la media de los 50 años, en tanto que Instagram o Tik Tok tienen mayor popularidad entre personas mucho más jóvenes.

Las redes sociales cambiaron las formas en que socializamos con los demás. (Foto: EFE)

Pero, precisamente, Facebook, fue el escenario de una particular historia que no tardó en volverse viral en esta plataforma, ya que es algo que no suele verse en estos tiempos que corren.

Un usuario hizo un pedido a la comunidad de dicha red social al cual título “Busco amigos mayores de 60 años”.

“Hola, tengo 63 años, soy viudo, estoy bien de salud y activo, busco amigos para salidas a cenar, hablar, pasear, hacer senderos y actividades propias de la edad. NO SEXO, solo amistad. Puedo cuidar a las personas, tareas domésticas y demás”, escribió el sujeto.

Publicación del hombre de 63 años buscando amistad. (Foto: Captura/Twitter)

No pasó mucho tiempo para que este pedido hecho desde Facebook fuese compartido en otras plataformas sociales, sobre todo Twitter, donde muchos destacaron lo inusual de este mensaje ya que hoy en día son poco los casos donde alguien pide conocer personas para pasar momentos tranquilos, sin intenciones ocultas, como ha ocurrido en diversos casos.

Asimismo, otros usuarios no han dejado pasar la ocasión para recordar que muchas personas, debido al aislamiento producto de las medidas sanitarias a causa del coronavirus, se han visto obligadas a dejar de frecuentar algunos amigos, inclusive, no pocos no solo han perdido familiares sino también buenas amistades a causa de la COVID-19, por lo que rescatan la necesidad de más de uno de volver a sentir contacto humano.

A causa del coronavirus, las personas se han visto obligadas a distanciarse físicamente. (Foto: EFE)

