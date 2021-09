Polémica se generó en redes sociales luego de que la madre de un estudiante denunciara que fue discriminada en la escuela de su hijo, donde le negaron el acceso bajo el argumento de que la ropa que utilizaba era inapropiada. El hecho tuvo lugar el pasado jueves en una escuela de Soledad (Colombia).

El medio local El Tiempo informó que tanto Isabel Castro como Cristian Caviedes, su esposo, llegaron al centro de estudios tras ser llamados a una junta con el fin de discutir los protocolos sanitarios que se adoptarán por el regreso a clases; sin embargo, en las imágenes se puede observar que, al querer ingresar al recinto, una delegada del Consejo de Padres y Representantes la detiene y no la deja pasar por utilizar unos jeans entallados y una blusa que dejaba al descubierto su abdomen.

En la grabación, que fue ampliamente difundida, se aprecia a la madre de familia discutiendo con la delegada, quien respalda su decisión señalando que, según el Manual de Convivencia de la escuela, está prohibido vestirse de tal forma.

#Atlántico | Un padre de familia denuncia que a su pareja no le permitían el ingreso a un colegio de Soledad por la forma como iba vestida. pic.twitter.com/ceXeNXIKEr — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) September 3, 2021

“Búsquelo (en el manual), porque usted lo sabe. Yo no estoy discriminando, eso está en el manual de convivencia”, dice la mujer. En respuesta, Isabel Castro responde: “Yo soy madre de familia y ¿qué pasa? Como yo esté vestida, no me quita ni me pone. Soy una mujer moderna y le doy gracias a Dios”.

“Mi esposa trabaja para las redes sociales, es su trabajo. Yo pienso que a la señora le causó fue un impacto el maquillaje, verla a ella, pero en realidad no pasa nada”, dijo por su parte Caviedes, quien aseguró también que su esposa estaba vestida así porque venía de grabar un video.

“Yo me pongo a pensar de todas esas señoras que sufren de ese tipo de cosas (formas de vestir) en este momento, por ejemplo, en Afganistán, y digo ‘esta señora cómo pretende entonces que vayamos’“, agregó el hombre entre risas.

Finalmente, señaló que, tras el incidente, lograron ingresaron al plantel gracias a la autorización del coordinador de la sede, quien no vio problema alguno en la vestimenta de la mujer.

