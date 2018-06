El fútbol despierta pasiones y, a veces, estas no derivan en las mejores acciones. Esto fue lo que sucedió en Lurín tras el partido ante Dinamarca, en el cual la selección peruana cayó 1-0.

Luego del duro golpe al ánimo del hincha peruano, un mural donde aparecen Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Christian Cueva fue dañado . La gráfica fue alterada a la altura de 'Aladino', quien erró el penal que le habían cometido al cierre de la primera mitad.

El responsable agregó frases obscenas y rayó el rostro del jugador al mural ubicado en la urbanización Julio C. Tello, zona 'D', en Puente Lurín. Hace tan solo unas semanas, la municipalidad de dicho distrito había publicado fotos de este trabajo.

Ante los comentarios en redes sociales por la alteración de dicho mural, el responsable dio la cara. Según informó el diario El Comercio, se trata de Manuel Alfredo Simon Rivas.

Simon Rivas —quien indicó al citado medio que es el autor tanto del mural como de las pintas posteriores— reconoció su error y explicó que se dejó llevar por la frustración del resultado.

"Estaba con cólera y como era mi mural, me dije: mejor lo borro y voy a hacer otro. Yo mismo lo he borrado y lo estoy mejorando. Yo estoy rectificando mi error", advirtió, con la finalidad de que no se sindique a falsos responsables.

El dueño del mural agregó que ha recapacitado y decidió arreglar la pintura. Indicó que los gastos están corriendo por su cuenta y que hará otro, pues ya cuenta con la autorización de la municipalidad.