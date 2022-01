Es común dejar propina a los meseros de los restaurantes, más aún si nos han dado una buena atención. Esta es la curiosa historia que sucedió en Estados Unidos y cuya protagonista es una mesera que recibió más de 4 mil dólares como propina por atender a unos empresarios. Su historial se hizo viral porque se supo que la joven fue despedida por no compartir con sus compañeros la jugosa propina.

El último viernes, la mesera Ryan Brandt y una de sus compañeras fueron elegidas para atender a un grupo de 44 empresarios en un restaurante de Arkansas, en Estados Unidos. Debido al gran desempeño, cada uno de los comensales dejó 100 dólares de propina, lo que hizo un total de 4 mil 400 dólares, de acuerdo con KNWA.

Antes de pagar la cuenta, Grant Wise, propietario de la empresa inmobiliaria Witly que promovió la iniciativa, llamó al gerente del restaurante para preguntarle por la política de propinas.

Uno de los clientes se encargó de registrar el momento con su teléfono celular y la mesera Ryan Brandt no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar que recibiría tal suma de dinero.

Despedida por no compartir propina

“Fue algo increíble de hacer y ver su reacción fue increíble, ver lo que eso significó para ella el impacto que ya ha tenido en su vida”, dijo Grant Wise en declaraciones a medios locales.

Ryan Brandt compartió la propina con la compañera que le ayudó a atender al grupo de empresarios, tal como se lo había pedido Wise. Sin embargo, el gerente del negocio le exigió que dividiera el dinero con el resto del personal, pese a que los trabajadores no habían atendido a la mesa.

Luego de enterarse de lo sucedido, el empresario pidió que le devuelvan el dinero y se lo devolvió a Ryan en el estacionamiento del local. Días después, la joven fue despedida.

En los tres años y medio que trabajó en la empresa, Ryan asegura que nunca sucedió algo similar.

“Fue devastador, pedí prestada una cantidad significativa para préstamos estudiantiles. La mayoría de ellos se apagaron debido a la pandemia, pero volverán a encenderse en enero y esa es una dura realidad”, reveló Brandt a KNWA.

El restaurante emitió un comunicado, reproducido por The Independent, en el que señala que el despido no tiene relación con las propinas.

A raíz de lo sucedido, el empresario Grant Wise decidió crear una campaña una campaña en línea para recaudar fondos en beneficio de Brandt.

Un final feliz

Si bien Brandt encontró un nuevo trabajo como mesera, Wise puso punto final a su iniciativa al recolectar los fondos necesarios para la afectada, pero recientemente volvió a abrirla para “recompensar” con una cuantiosa propina para el siguiente grupo de trabajadores del restaurante que visitarán en la próxima cena que llevarán a cabo en enero, reportó la revista PEOPLE.

¿Es obligatorio dejar propina en Estados Unidos?

Si bien la propina en Estados Unidos no es obligatoria ya que no existe una ley que obligue al consumidor a abonar un adicional al trabajador del restaurante que le ha servido personalmente; sin embargo, es prácticamente como si lo fuera dado lo arraigada que se encuentra esta costumbre. En pocas palabras, está mal visto no dejar propina y uno debe especificar qué porcentaje del total de la cuenta será para la persona que te atendió. Y las cifras suelen variar entre un mínimo del 15% y un máximo del 30%, con sus excepciones, detalle el sitio International Experience.