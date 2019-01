"No se lastimen", el mensaje de Netflix para detener el 'Bird Box Challenge' [VIDEO]

'Bird Box' ya es tendencia en Netflix . La nueva película original de la plataforma de streaming ha sido vista 45 millones de veces en solo una semana, según el diario El Mundo, y se ha convertido en la favorita del público.

El furor que ha generado la cinta, protagonizada por Sandra Bullock y John Malkovich, llevó a que mucha gente intente imitar a los protagonistas. El filme ubica a Malorie (Bullock) en un acontecimiento apocalíptico, donde las personas mueren al ver figuras raras a plena luz del día. Esto obliga a los sobrevivientes a salir a las calles con los ojos vendados.

El 'Bird Box Challenge' se trata de un reto que consiste en realizar las tareas cotidianas del día, pero sin poder observar, como Malorie. En redes sociales, se ha viralizado y, con el paso de los días, gana más adeptos.

Sin embargo, Netflix advirtió sobre las consecuencias de este 'challenge'. Desde su cuenta oficial de Twitter, se dirigió a todos los fans de 'Bird Box' para que dejen de exponer sus vidas.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE LASTIMEN CON EL BIRD BOX CHALLENGE. No sabemos cómo empezó esto, y apreciamos el cariño, pero el Niño y la Niña tienen un único deseo para 2019 y es que no terminen en el hospital debido a los memes", se lee en la publicación que realizó la compañía.

(Twitter Netflix) (Twitter Netflix)

Así pone en peligro su vida el público: