¡De hijos! Barcelona prolongó su arrolladora ventaja en clásicos frente al Real Madrid el pasado 23 de diciembre, cuando una vez más superó a su eterno rival y por goleada.

Luego de ello, las burlas no dejaron de caer una tras de otra. Ahora, en este fin de año, el equipo 'Culé' creó en Facebook un especial que llamó 'Top of the Year' o en español 'Lo Mejor del Año' y, por supuesto, recordó un video que le dedicó al Madrid antes del clásico.

En este clip, resumió los mejores goles del Barza a los 'Blancos' de los últimos tiempos. Inicia Xavi Hernández de taco, sigue Ronaldinho con su espectacular corrida por la izquierda, también está Carles Puyol, continúa un infaltable Lionel Messi con una 'colgadita' y finaliza Andrés Iniesta que manda un potente remate al ángulo superior derecho.

Los mágicos golazos están acompañados con unos divertidos efectos. Los fanáticos del Barcelona tienen un motivo más para festejar, mientras que los del Madrid deberán ser pacientes hasta el próximo clásico.