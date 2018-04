IMDb, portal web especializado en crítica y calificación en la industria del cine, no se equivocó en otorgarle a 'Avengers: Infinity War' un puntaje casi perfecto, 9 de 10. La complejidad de la trama que adquirió la saga en este punto se la debe, en buena parte, a 'Thanos'.

El poderoso ' Titán' es el villano más temido en el universo entero, pero, desde otra perspectiva, podría ser el héroe de toda la historia. 'Thanos' intenta "salvar" a cada planeta de la sobrepoblación, la misma que aniquiló a su propio mundo. Para cumplir con su meta, debe eliminar a la mitad de los seres vivos de cada ecosistema que visita.

El mismo Josh Brolin, actor que interpreta este personaje, comprendió las dimensiones de 'Thanos'. "Él se parece a un Neanderthal. Tiene ese pavoneo de alguien que usa su fuerza para intimidar. Y eso es genial. [...] Ves esta súper, súper, súper inteligencia, y ese ligue entre lo Neanderthal y la inteligencia lo convierte en el personaje más inteligente de la película. Piensas en la superpoblación y en matar a la mitad del universo para salvar a la otra mitad", dijo Brolin para Entertainment Weekly.

Hace unos días, el canal de YouTube SupHero le dedicó un video a 'Thanos' en el que resume todas sus apariciones en la televisión, en internet y en el cine, y en el que también explora la complejidad de su rol en la trama de la historia.



El padre de 'Gamora' fue incluido en un dibujo animado en televisión por primera vez en el año 1998, mientras que en la pantalla grande lo hizo en las escenas post-créditos de la primera película de los 'Avengers' del 2012.

En ese momento, el actor destinado para encarnar a 'Thanos' fue Damion Poitier, muy poco conocido en Hollywood. Recién en el 2014, para 'Los Guardianes de la Galaxia' se realizó el cambio por Josh Brolin.

Aquí te dejamos la lista entera de todas las producciones de la pantalla grande y chica en donde apareció el villano más poderoso de la saga de 'Avengers'.

EVOLUCIÓN DE 'THANOS' EN DIBUJOS Y PELÍCULAS



- 'Silver Surfer' (Dibujo animado de TV en 1998)

- 'The Super Hero Squad Show' (Dibujo animado de TV en 2009)

- 'Avengers' (Película en 2012)

- 'Bad Day' (Dibujo animado en Internet en 2013)

- 'Marvel Super Heroes: What The--?¡' (Dibujo animado en Internet en 2013)

- 'Guardianes de la Galaxia' (Película en 2014)

- 'Avengers Assemble' (Dibujo animado de TV en 2014)

- 'Avengers: Age of Ultron' (Película en 2015)

- 'Guardianes de la Galaxia' (Dibujo animado de TV en 2015)

- 'Lego Marvel Super Heroes Guardianes de la Galaxia: El trato de Thanos' (Corto animado en 2017)

- 'Guardianes de la Galaxia' (Dibujo animado de TV en 2018)

- 'Super Villain Bowl! Toon Sandwich' (Corto animado de YouTube en 2018)

- 'Avengers: Infinity War' (Película en 2018)