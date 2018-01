Tim Cook , CEO de Apple , cree que es necesario poner ciertos límites al consumo de la tecnología, en particular, cuando se refiere al tiempo que pasan los niños y jóvenes en las redes sociales.

"No creo en el uso excesivo de la tecnología. No soy de los que cree que se va a tener éxito por usarla todo el tiempo", dijo este fin de semana durante una visita al Harlow College de Essex (Inglaterra).

Estas declaraciones ocurren después de que se diera a conocer una encuesta donde solo 1 de cada 4 personas dijo confiar en las plataformas Facebook , Twitter y YouTube .

Añadió: "No tengo hijos, pero tengo un sobrino (de 12 años) a quien le pongo ciertos límites. Hay ciertas cosas que no permito: no quisiera que esté en una red social", dijo el directivo de la compañía.

El uso de las redes sociales por menores de edad está siendo fuertemente cuestionado por la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños (NSPCC), que acusan que las empresas detrás de cada red están "haciendo la vista gorda", sobre lo que se puede hacer para prevenir casos de recopilación de datos de usuarios menores de edad.

Si bien Cook señaló que valora el aporte de la tecnología a la educación, dijo no consentir su utilización en todas las aulas. "Si me preguntan si la tecnología es necesaria para enseñar literatura, creo que no", declaró el directivo, según informa The Guardian.