Anuel AA responde reproche de J Balvin, pero su ortografía genera reacciones en redes

No aguantó y respondió con todo. Anuel AA, a través de sus redes sociales, replicó la crítica de J Balvin, quien reprochó a algunos reguetoneros que hacen apología al narcotráfico.

La letra de 'Brindemos', reciente tema del cantante urbano, habría generado la indignación del intérprete de 'Sigo extrañándote'.

“Yo soy intocable como Pablo (Escobar) en Medellín" o "la droga toda para los tecos y tú te vas a morir como checo 200 mil en el cuello", dice parte de la canción de Anuel AA.

En respuesta a Balvin, el artista urbano escribió lo siguiente en Instagram: “Ni la fama ni el dinero me cambiaron. Yo sigo estando arriba en los Billboard y sigo haciendo dinero, ayudando a mi familia y a mis seres queridos”.

"En mi vida yo nunca tuve un carajo y ahora que tengo todo, lo que hago es ayudar a los que necesitan ayuda…. No me importa lo que digan de mí, todo el que me conoce sabe el corazón que tengo, pero estoy bendecido", añadió el músico.

A pesar que su intención fue responder a Balvin, Anuel terminó generando una ola de críticas por los errores ortográficos de su publicación y su mensaje pasó a un segundo plano.