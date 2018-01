Alexandra Hörler comparte foto en bikini y envía mensaje que inspira a sus fans

Alexandra Hörler utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un mensaje inspirador a sus seguidores. A través de su red social, la periodista compartió una fotografía en la playa y la acompañó un emotivo texto.

La conductora de ' En Boca de Todos' publicó una reflexiva publicación sobre cómo ella ha decidido llevar su vida.

"El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar y prometí disfrutar de cada rincón descubierto, dejarme conquistar por calles y sensaciones escondidas. Prometí saltarme la ruta, atreverme a perderme para luego descubrirme y reecontrarme. Prometí caminar, pero sobre todo bailar hasta que me duelan los pies. Prometí ser una viajera de la vida, de ojos bien abiertos y de corazón contento! Y en esas estamos", manifestó la periodista.

Esto hizo que muchos que sus fanáticos al felicitarán y celebrarán su pensamiento.

