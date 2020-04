Lo tiene siempre presente. A un año de la muerte del dos veces expresidente del Perú, Alan García, su hija Carla usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje.

Por intermedio de su cuenta de Twitter, dedicó unas palabras al exmandatario y compartió una foto junto a él.

“A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú”, escribió.,

Asimismo, Carla señaló que “Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando”.

A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú. Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando. #AlanVive pic.twitter.com/MgcDnoRYlR — carla garcía b 💚 (@esquinabaja) April 17, 2020

A través de las redes sociales, García Buscaglia compartió también un video en homenaje a la trayectoria política de su padre.

#AlanVive

En sus más de 150mil obras y en el corazón de su pueblo. pic.twitter.com/ZyS4qeRj04 — carla garcía b 💚 (@esquinabaja) April 17, 2020

En el mismo sentido, replicó los mensajes de militantes y simpatizantes del Apra.

Alan García a un año de su muerte