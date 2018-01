Aída Martínez critica duramente al Estado por la llegada del papa Francisco

La llegada del papa Francisco al Perú ha generado una gran conmoción en el país. Sin embargo, hay quienes no están contentos por el supuesto desembolso de dinero que se realizó para la visita del Santo Padre.

Aída Martínez utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no tiene nada en contra del Sumo Pontífice, pero que no aprueba el gasto que ha realizado el Estado para encuentro de Francisco con el pueblo peruano.

"Me quejo del gobierno y de sus malos gastos, no del Papa. Él puede quedarse a vivir acá, no sé, que haga lo que quiera, pero el gobierno no puede hacer lo que quiera con nuestro dinero", señaló la modelo arequipeña.

Es importante aclarar que el Estado no financia la visita de Francisco. Los gastos realizados en infraestructura y logística ascienden a 37 millones de soles y son considerados una inversión para las localidades que recorrerá el jefe de la Iglesia. Este monto incluye también la seguridad.

Tras este mensaje, Martínez recibió muchas críticas y prefirió enfriar el tema con las siguientes palabras:

"Hablar de política o de religión es un tiro al aire. Digo lo que pienso y punto. Lo demás me vale v...besos duerman bien...con harta fe!!! Ja!".