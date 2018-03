US$421 millones buscan ganador en el Perú

Desde Chiclayo hasta Arequipa, peruanos visitan en masa el sitio web theLotter.com para ordenar un boleto que les podría cambiar la vida a ellos y a su descendencia por generaciones.



“Debido a la alta demanda de usuarios en el Perú nos hemos visto obligados a ampliar nuestra operación en Suramérica” afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano y agrega “El Mega Millones de Estados Unidos tiene un pozo acumulado de $421 millones de dólares y esto causa furor no sólo en Estados Unidos, sino también en el Perú ahora que los usuarios pueden participar sin salir del país”, concluye.



¿Qué ocurre si un peruano gana?

Cuando una persona gana la lotería, theLotter.com corre con todos los gastos pagos para que el usuario viaje a reclamar el billete ganador y además le asigna un abogado, también pago por la empresa, quien lo asesora en los trámites para cobrar el premio en las instalaciones de la lotería oficial.

Si el usuario no consigue la visa para viajar, theLotter reclama el premio a su nombre y se lo transfiere a su cuenta bancaria donde quiera que se encuentre.



“Después de semanas enteras sin que nadie en E.U. haya acertado los números del Mega Millones, las loterías norteamericanas bien podrían estar encontrando al ganador en alguna ciudad del Perú” concluye Guillén.



¿Cómo funciona el servicio?

“En lugar de pedirle a un familiar o amigo residente en E.U. que le compre un boleto para las loterías más grandes del mundo con el riesgo que conlleva confiar en que ese allegado le entregue el premio si resulta ganador, theLotter.com cobra una comisión por el servicio de mensajería y le asegura la entrega del billete oficial” afirma Eduardo Guillén. “Para encargar a uno de nuestros representantes la compra de un boleto, todo lo que el usuario debe hacer es ingresar al sitio web theLotter.com , escoger sus números y en un tiempo menor a 24 horas el boleto es comprado, escaneado y enviado digitalmente al comprador para que éste lo vea en la pantalla de su ordenador o teléfono sin salir del Perú” explica Eduardo.



Es así como hace apenas unas semanas una jubilada panameña de 60 años se ganó el primer premio de la lotería de La Florida por $30 millones de dólares sin haber pisado nunca Estados Unidos, una historia que causó conmoción en medios americanos sorprendidos por el hecho de que una extranjera que nunca había visitado el país se llevara el millonario botín.



¿Qué garantía hay de que theLotter entrega los boletos ganadores?

Los usuarios que dudan en usar el servicio de mensajería de theLotter, pueden verificar que el suceso de la ganadora panameña quedó registrado en la página oficial del Florida Lotto en Estados Unidos en Agosto. Además existen otras historias de ganadores publicadas por reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC , CNN y el canal de noticias Fox , donde se menciona el servicio de ésta empresa que se describe a sí misma como el “Fedex de las loterías”.



Cuidado con el fraude

Existen cientos, si no miles de campañas fraudulentas en internet en las que se le hace creer a las personas que se han ganado la lotería con el fin de robar sus datos o pedir dinero para poder cobrar el premio mayor.

theLotter.com insiste en aclarar que si usted no ha comprado un boleto de lotería en el sitio web, no existe ninguna posibilidad de que haya ganado. Por ello pide hacer caso omiso a mensajes o llamadas de gente inescrupulosa que se hace pasar por representantes de la empresa para engañar a personas incautas.

Cuando un agente de servicio al cliente llama para anunciar un premio, le brindará al usuario datos personales y del boleto que sólo el cliente puede conocer.



¿Es éste servicio de mensajería legal?

Hay que tener en cuenta que las leyes norteamericanas no prohiben que un extranjero se gane la lotería. Todos los boletos comprados permanecen almacenados en el estado donde han sido adquiridos para no incumplir con la norma que prohibe exportar tiquetes de lotería al exterior.



Cuando hay un ganador el boleto no se le envía al usuario, sino que éste viaja con todos los gastos pagos hasta donde se encuentra el boleto real de papel.

Adicionalmente el servicio de mensajería de theLotter.com está certificado por la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos y es así como hasta el día de hoy se cuentan por decenas los usuarios que han resultado ganadores y que se pueden verificar en el portafolio de ganadores de theLotter.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners, siendo Master Card el medio de pago que se acepta más fácilmente en el sitio web de theLotter.



$421 millones de dólares que podrían ser de un peruano

El próximo premio del Mega Millones de Estados Unidos por $421 millones de dólares se sorteará éste viernes. En el sitio web theLotter.com se pueden adquirir desde el Perú boletos hasta 3 horas antes de que se lleve a cabo el sorteo oficial, de ésta manera se garantiza la compra de los tiquetes originales.