Peruano podría ser el ganador de S/1.000 millones de la lotería con un boleto comprado por internet

A través de un novedoso servicio de mensajería por internet alguien en el país podría convertirse en una de las personas más ricas del Perú, pues según el portal theLotter.com, un total de 600 millones de dólares (equivalente a S/1.900 millones) están disponibles para que cualquiera de los miles de peruanos que compran en este sitio web, se convierta este fin de semana en alguien más rico que Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.



Y es que theLotter afirma ser el único en el mundo con aprobación de la lotería de Oregon para vender billetes legítimos en el exterior y es por eso que ahora que el Mega Millones alcanza los 340 millones (S/1.000 millones) y el Powerball los 270 millones de dólares (S/890 millones), más de uno sueña con ganar uno de estos millonarios pozos, pues se trata de la posibilidad de obtener un premio que nunca antes había estado disponible en tierras peruanas.



El interés en las loterías norteamericanas se disparó en los últimos años luego de que usuarios de Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Australia y Canadá ganaron millones a través de theLotter.com y viajaron a Estados Unidos con todos los gastos pagados a reclamar el boleto favorecido y por supuesto, los millones ganados. Fue así como tantas historias de ganadores no americanos se volvieron virales y hoy se cuentan por miles los que están comprando masivamente boletos para los próximos sorteos.



Si bien hay medios convencionales para adquirir un billete, como por ejemplo pedir a un amigo que le compre un tíquet en un punto de venta en Estados Unidos, hoy es más fácil y seguro participar usando el servicio de mensajería de theLotter desde cualquier dispositivo con conexión a internet, pues la empresa cuenta con una novedosa plataforma que permite a los usuarios ver el boleto legítimo de manera virtual con la garantía de que le será entregado en sus manos en caso de ganar.



¿Es este servicio legal?

Las reglas oficiales de las loterías norte americanas explícitamente enuncian que "el comprador no tiene que ser un ciudadano americano o residente para jugar la lotería" por lo que el servicio de theLotter se enmarca en lo legal, almacenando además los boletos de papel en Oregon, es decir que el tíquet original nunca abandona el Estado, cumpliendo con la ley que prohíbe exportar o importar billetes de lotería en Estados Unidos.



Cuando un usuario resulta ganador, theLotter corre con todos los gastos para que la persona viaje a Oregon a recibir el boleto y además le asigna un abogado que lo acompaña a las oficinas de la lotería a cobrar el premio. La garantía que tiene el beneficiario que compra el boleto es una copia escaneada del mismo, y que ve en su cuenta del sitio web, unas horas después de haber realizado la transacción.



En cuanto a las leyes locales, el servicio de theLotter.com aclara que no realiza los sorteos ni paga los premios de su bolsillo, por lo que no está clasificado dentro de la categoría de juegos de azar, prestando únicamente el servicio de courier, al adquirir el boleto a nombre del usuario y encargarse de los trámites cuando hay un tíquet ganador.



"Podemos asegurar que tenemos un record intachable habiendo entregado decenas de boletos ganadores, y asistiendo a los afortunados usuarios en la cobranza del premio," Afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega "son tantos los boletos vendidos en el Perú que no sería extraño si alguien en el país se lleva un acumulado éste fin de semana", concluye.



- Publirreportaje -