En tiempos de crisis mundial, las empresas que trabajan en su mayoría con plataformas digitales son los grupos que logran mantenerse activos por más tiempo, ya que sus infraestructuras estan basadas en el Internet y en lo digital por lo cual pueden continuar sus labores por medio de paginas web, redes sociales y herramientas de comunicación remotas tales como Zoom y Skype. Por otro lado, en el tiempo del COVID-19 se ha visto como muchas empresas están batallando debido a que no cuentan con presencia en línea o ya que sus infraestructuras económicas se basan en el comercio o negocio tradicional. La proyección de desempleo para los siguientes meses es devastadora para este tipo de empresa mientras que las empresas con una fuerte presencia en línea se benefician de ser organizaciones sin fronteras donde sus servicios y contenidos sobrepasan los límites territoriales de los negocios tradicionales. Las redes sociales y plataformas en línea son una gran ventaja para los consumidores que se encuentran en cualquier parte del mundo ya que pueden conseguir lo que quieran con tan solo un dispositivo y una conexión al Internet.

Cuando los negocios tradicionales tienen que parar sus operaciones, la economía tradicional se puede ver afectada por la falta de conectividad física al seguir recomendaciones de precaución tanto nacionales e internacionales. A pesar de la fuerte perdida económica por las que muchas organizaciones están atravesando, existen negocios que prometen ser las herramientas para la recuperación financiera. Estas han optado por implementar todas las ventajas e innovaciones tecnológicas y digitales para afrontar una nueva economía. Un ejemplo es AirBit Club, que encuentra en más de 160 países y cuenta con mas de 2,000,000 de socios. La premisa de este club es la de un negocio que supera las fronteras de los negocios tradicionales. Debido a que la comunidad de AirBit Club está repartida por todo el mundo, los miembros deben de utilizar medios de comunicación en línea y llevar muchos de sus entrenamientos y reuniones por medio de webinars y redes sociales, de esta forma el trabajo y los negocios no se ven afectados por paros nacionales u internacionales. Los miembros pueden seguir trabajando y generando ganancias por medio del Internet ayudando así a que la economía nacional y mundial no se vea parada del todo. Además de estos beneficios, AirBit Club también se centra en la economía digital de las criptomonedas que están desligadas a un ente central, por lo que cuando estos se ven afectados por crisis, las criptomonedas pueden seguir su funcionamiento normal y desligado a los problemas gubernamentales o problemas de entes centrales económicos.. Aunque es importante saber de que a pesar de que las criptomonedas no son reguladas por entes centrales que manejan la economía, el precio de este si se ven afectadas por la economía mundial. Sin embargo, en momentos de crisis, las personas tienden a buscar alternativas a negocios y encomias tradicionales que se pueden ver afectas por situaciones como las que se está viviendo con el COVID-19. Así pues, comunidades digitales como la de AirBit Club no se ven afectadas por fuertes medidas de seguridad como el cierre de fronteras comerciales o el distanciamiento social. Invertir en criptomonedas o negocios digitales tiene muchos beneficios que pueden ser más obvios en tiempos difíciles y que resaltan cuando los ingresos de las personas se ven estancados por problemas de seguridad y salud.

Beneficios de las criptomonedas:

La comunidad cripto está basada en su mayoría en línea. Muchos de los entusiastas, promotores y expertos se manejan, comparten y conviven en ambientes digitales y plataformas en línea. Por esta razón, la mayoría del trabajo se puede realizar desde cualquier parte del mundo con una conexión al Internet.

Las criptomonedas están controladas por el crecimiento de la gente y de la población.

El precio de las criptomonedas es determinado por el mercado gracias a la oferta y demanda, por lo tanto, estas no pueden ser sometidas a inflación de precio.

Las criptomonedas son una economía emergente con mucha popularidad y una comunidad mundial fuerte, por lo que se piensa que su uso y valor seguirá en aumento.

A pesar de que AirBit Club ha tenido desafíos en el pasado, este ha demostrado que la alternativa del negocio digital es perfecta para aquellos que buscan algo diferente y que se acople a la nueva forma de vida basada en el Internet. Además, con una fuerte comunidad detrás, las criptomonedas prometen ser el futuro de la economía, que muchas empresas internacionales y bancos importantes ya están acoplando. No dejes ir la oportunidad de convertirte en un emprendedor o emprendedora digital.

www.airbitclub.com





- Publirreportaje -