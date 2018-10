Mega Millones alcanza los US$1.600 millones de dólares con ventas desbordadas en el Perú

Si usted es uno de los peruanos que aún no tienen un boleto para el premio de lotería más grande sorteado alguna vez, aún está a tiempo de adquirir un billete a través de theLotter.com , el sitio web de mensajería que ofrece tiquetes de más de 50 loterías de todo el planeta y en el cual miles de peruanos están pagando por la oportunidad de ganar un acumulado de US$1.600 millones de dólares del Mega Millones éste martes, una cifra récord en la historia de las loterías en el mundo.



Comprar por internet paga

Desde el año pasado circula la noticia de una panameña quien nunca en su vida había pisado suelo norteamericano y que ganó $30 millones de dólares en la lotería de La Florida usando el servicio courier de theLotter.com. A ella se suma un iraquí, quien hace 3 años ganó $6 millones de dólares de acumulado en la lotería de Oregón, Estados Unidos, habiendo comprado su tiquete por internet y sin abandonar Bagdad. En aquella ocasión, la noticia causó tanto impacto que los canales de noticias NBC , CNN y Fox reportaron el suceso conmocionados por el hecho de que una persona viviendo en un país en guerra a más de 10.000 kilómetros de distancia, se hubiera ganado un pozo en Estados Unidos a través de theLotter.



¿Cómo se cobra el premio en Estados Unidos?

Al momento de reclamar el premio, el ganador debe elegir entre llevarse el total ganado pagando una suma en impuestos, ó recibir millonarios pagos anuales durante 25 años para así tributar mucho menos. En el caso del iraquí de Bagdad que ganó $6 millones de dólares a través de theLotter, su elección fue abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y solicitar pagos anuales por $250 mil dólares a esa cuenta, de ésta manera recibiría una mayor cantidad a largo plazo y se evitó lidiar con un gran monto de dinero en Iraq, país donde probablemente habría despertado las sospechas de personas inescrupulosas poniendo en riesgo su vida.



Cabe aclarar que theLotter no interviene en la entrega del premio, únicamente presta el servicio de mensajería llevando al ganador al lugar donde el boleto afortunado ha sido comprado y ofreciendo al usuario los servicios gratuitos de un abogado quien lo asesora al momento de cobrar el premio en la sucursal oficial de la lotería.



¿Cómo es posible que una lotería entregue un premio tan grande?

Desde el mes de agosto el Mega Millones de Estados Unidos se ha ido acumulando hasta alcanzar la extraordinaria suma de US$.1600 millones de dólares en el próximo sorteo, una cantidad que suena exagerada, pues es el equivalente a S/5.280 millones, cifra que equivale a lo que ganaría Martín Vizcarra si fuera presidente durante 27.981 años (pues gana S/188.694 dólares anuales).



A diferencia de la mayoría de loterías en el mundo que aumentan el valor del premio en una suma fija en cada sorteo, las loterías americanas pueden entregar premios exorbitantes pues su reglamentación no define topes en las cantidades que pueden acumular y la cuantía de los premios es determinada por el número de usuarios que compran boletos, es decir que cuantos más compradores haya, más se incrementa el valor de los premios. Es por esto que en los últimos días el pozo del Mega Millones ha subido en cientos de millones de dólares en tan sólo unos días.



¿Qué gana theLotter.com con su servicio de mensajería?

theLotter.com hace énfasis en que no realiza ningún sorteo ni paga los premios de su bolsillo, tampoco cobra ninguna comisión sobre los premios ganados por sus usuarios. Su modelo de negocio está basado en prestar el servicio de mensajería y cobrar un recargo por ello, ésta comisión es pagada por el usuario al momento de adquirir el tiquete.



A esto hay que agregar que las reglas de las loterías norteamericanas no prohíben a un extranjero ganar la lotería, y que theLotter ha sido verificado por el Estado de Orégon en Estados Unidos para comprar y procesar los billetes adquiridos por usuarios de todo el mundo a través de internet.



"No hay discusión, los peruanos aman comprar boletos de lotería, y aunque el valor de los billetes en Estados Unidos es mayor a lo que la gente está acostumbrada a pagar por las loterías locales, los enormes premios llaman su atención y por esto las ventas para el Mega Millones están desbordadas en el Perú", afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega "a éste paso, no sería extraño que el próximo ganador del Mega Millones esté en algún lugar del país, nada nos alegraría más que tener a un peruano en nuestro portafolio de ganadores" concluye Guillén.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Mega Millones por US$1.600 millones de dólares se sorteará éste martes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.