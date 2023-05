La Inteligencia Artificial (IA) es el tema de conversación favorito cuando de tecnología se habla, ya que su aplicación es tan amplia que varía desde el área de la salud y la educación, hasta los negocios y el marketing. Una de sus aplicaciones más recientes y populares está relacionada con el ChatGPT, un chatbot con un avanzado modelo de lenguaje que es capaz de crear contenido para negocios y empresas. Otra de las aportaciones populares de la IA se relaciona con el mundo del entretenimiento y la innovación en videojuegos y casas de apuestas. Por lo que, a continuación, se desarrollará más en profundidad cómo la IA está cambiando las cosas en este último rubro.

Para empezar, los videojuegos se mantienen vigentes como una de las formas favoritas de entretenimiento porque son capaces de adaptarse a todos los gustos y géneros. Actualmente, algunos de los títulos más populares son Assassin’s Creed Mirage, Hogwarts Legacy, Avatar: Frontiers of Pandora, Diablo IV o Final Fantasy VII Rebirth, por mencionar algunos.

Por su parte, en cuanto a las casas de apuestas deportivas, ya se ha visto en últimos años cómo la evolución tecnológica las ha llevado de su formato físico a en línea, razón por la que es más fácil acceder a ellas y por la que han registrado un crecimiento importante en cuanto a aportación económica. De hecho, la oferta de opciones para los aficionados a las apuestas deportivas ha crecido en tal medida que resulta oportuno consultar plataformas como Oddschecker a fin de comparar las mejores casas de apuestas de España, Perú, o México; la ventaja tecnológica es que se puede jugar desde cualquier lugar con una buena conexión a internet.

En cuanto a la aportación de la IA a las casas de apuestas deportivas, comienza con la personalización de apuestas, es decir, esta inteligencia analiza las opciones de juego elegidas por cada participante a fin de brindarle opciones que se adapten más con sus gustos, deporte preferido y estilo de apuesta. De esta manera, la IA también analiza cuándo es el mejor momento para ofrecer promociones y/o descuentos.

Es decir, si un apostador es fanático de cierto club de fútbol y ha buscado antes información respecto a sus próximos encuentros en Google, entonces la IA puede detectar estos datos y ofrecerle participar en la siguiente apuesta deportiva del hipotético club, lo que permite ahorrar tiempos de búsqueda.

Por otro lado, la IA en las casas deportivas también ayuda a valorar factores y predecir con mayor certeza quién será el equipo o deportista ganador, tomando en cuenta algunas variables como el registro de los encuentros anteriores, el clima, el terreno de juego, etcétera.

Por su parte, también es posible implementar chatbots en las páginas de las casas de apuestas a fin de brindar un servicio al cliente inmediato y cordial que aclare las principales dudas de los jugadores. Además, la inteligencia artificial permite proteger de manera más efectiva al usuario frente a fraudes por transferencias no autorizadas o robo de identidad, además de que puede identificar comportamientos sospechosos de parte de los participantes.

En el caso de los videojuegos, la IA puede simular rivales (conocidos como Non Playable Characters) en enfrentamientos personalizados que también utiliza datos e información sobre las debilidades o errores comunes de los jugadores reales para hacer del juego algo más desafiante e interesante. Es el caso de los típicos videojuegos de fútbol u otros nominados a videojuegos del año como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sin embargo, el objetivo que esta tecnología persigue es que sus oponentes se sientan reales y “humanos”, pero no que se vuelva un desafío imposible.

Además, los videojuegos utilizan la IA para lograr que sus personajes creen rutinas de comportamiento, y que incluso sean capaces de romperlas en determinadas situaciones, así como diseñar tácticas y estrategias para vencer al jugador.

Finalmente, la IA ya es capaz de crear juegos completos con el uso de datos, por lo que seguramente será posible presenciar pronto nuevas y mejores experiencias de juego gracias a esta tecnología en constante expansión.