La historia del latino que ganó US$768 millones del Powerball

Manuel Franco, el hombre de 24 años que ganó la gran suma de $768 millones de dólares afirma que no puede creer que alguien ordinario como él pudiera ganar el Powerball. “Planeo vivir mi vida lo más normal posible” dijo en la rueda de prensa donde se reveló la identidad del ganador de uno de los mayores premios de lotería en la historia. Pero su declaración es difícil de creer, teniendo en cuenta que se trata de una fortuna suficiente para adquirir varias islas privadas, algunos aviones, decenas de mansiones y por lo menos 200 autos deportivos de lujo.



Aunque Manuel Franco no ha confesado cuál es su país de origen ni tampoco en qué labora, declaró que dejó su trabajo dos días después de descubrir que había acertado y que apenas logra dormir más de 4 horas cada noche. “Siento miedo de despertar y descubrir que ha sido todo un sueño” afirmó con voz temblorosa en la entrevista. “Es una gran suma de dinero y me gustaría con ella hacer algo por el mundo” reveló a los medios agregando además que su mayor preocupación era tener en su cuenta bancaria al menos $1.000 dólares de saldo, pero ahora tiene mucho más que eso, pues ha anunciado que cobrará el premio en un solo pago, es decir que le depositarán $477 millones de dólares netos en efectivo. Una gran suma si tenemos en cuenta que la fortuna de famosos como Messi, Neymar o Shakira, no supera los $300 millones de dólares.



Peruano podría ser el próximo ganador de más de US$340 millones del Mega Millones

Según theLotter.com no solo los latinos en Estados Unidos tienen la oportunidad de ganar los premios de las loterías norteamericanas, también en el Perú alguien podría llevarse un acumulado multimillonario pues ya se cuentan por miles que están participando a través de este famoso portal que ofrece un servicio de mensajería certificado para adquirir boletos para los más de US$340 millones del Mega Millones que se sortean éste viernes en la noche.



“Al igual que Manuel Franco, cualquier peruano podría ganar el Mega Millones en el próximo sorteo” afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter para el mercado hispano y agrega “las posibilidades de ganar son iguales para quien compra el boleto en Estados Unidos como para quien lo adquiere a través de nuestro sitio web y son tantos los billetes vendidos para el próximo sorteo de US$340 millones (S/ 1.100 millones), que la suerte bien le podría tocar a cualquiera de los peruanos que compran en el sitio de theLotter ” concluye.



¿Cómo funciona el servicio de mensajería?

Cuando alguien usa los servicios de este famoso portal que ya lleva 17 años operando, la empresa compra a su nombre los tíquets en un expendio legítimo y los almacena en un lugar 100% seguro para así poder garantizar la entrega del boleto ganador al usuario, en caso de que acierte a los números. Cuando la persona hace la transacción, obtiene a cambio una copia escaneada del recibo de papel donde puede ver el lugar en el cual fue adquirido el billete original, los números elegidos, la hora y el precio que se pagó por participar.



theLotter.com es el único sitio web verificado por la lotería de Oregon en Estados Unidos para vender tíquets oficiales en el exterior y certifica que todos sus boletos son genuinos.



Ninguna ley prohíbe que un peruano gane la lotería

Alex Gálvez, un abogado experto en migración en Estados Unidos, enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, “No hay que ser residente para cobrar un acumulado de lotería pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere un número de seguro social” indica.

A esto Russ López, subdirector de comunicaciones de la Lotería de California, agrega: “Incluso una persona indocumentada puede comprar un boleto y cobrar el premio si gana, no tiene que ser ciudadano, pues hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un extranjero se gane la lotería” concluye.



¿Qué ocurre cuando alguien gana?

Cuando alguien gana a través de theLotter.com , la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tíquet oficial, y además le asigna un abogado también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.

Hay que tener en cuenta que no tener visa americana NO es un impedimento para participar pues si el usuario no logra obtener la visa para viajar a cobrar el premio, theLotter.com lo reclama y transfiere a la cuenta bancaria del ganador. Sin embargo, hasta ahora las embajadas americanas nunca han negado la visa a las personas que han comprado a través de theLotter, pues son conscientes de la importancia de otorgar la visa a los ganadores extranjeros de la lotería. Fue así como hace tres años, la embajada americana en Irak le otorgó la visa a un ciudadano iraquí que ganó $6.4 millones en Oregon, con un billete que había comprado a través de theLotter , y viajó a reclamar su boleto y a cobrar el premio en un evento que fue reportado por reconocidos medios, entre ellos los canales NBC , CNN y Fox. Lo mismo ocurrió con una panameña que hace año y medio ganó $30 millones de dólares en la lotería de La Florida sin haber pisado jamás suelo americano y quien obtuvo la visa para viajar y cobrar el premio.



Portafolio de ganadores

La mayor garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Colombia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, España, Rusia y Australia. En él, todas las personas se encuentran ocultas por una máscara, pues el sitio web asegura la total confidencialidad con respecto a la identidad de sus ganadores.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximo sorteo

El próximo premio del Mega Millones por $340 millones de dólares se sorteará este viernes en la noche. Los billetes están a la venta en theLotter.com hasta 2 horas antes del cierre oficial del sorteo para garantizar que todos los billetes sean comprados.



