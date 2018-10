Ganar US$548 millones y sobrevivir en el intento

Cuando la cantante francesa Jeanne Bourgeois dijo que “El dinero no da la felicidad, pero aplaca los nervios”, con seguridad no tenía en cuenta la posibilidad de que un peruano se hiciera a una fortuna de $548 millones de dólares.



Pero si ésta semana el mayor premio de lotería del mundo termina en las manos de uno de los peruanos que están comprando en theLotter.com , el ganador bien podría estar buscando un consejero financiero y un psiquiatra, pues lidiar con una cantidad de dinero equivalente a 100 veces la fortuna de PPK no será una tarea fácil.



Desde que el sitio de mensajería para compra de boletos oficiales de lotería en el Perú theLotter.com anunció que son miles los peruanos que usan su servicio, es sólo cuestión de tiempo hasta que salga a la luz el primer ganador en el país, aunque lo haga sólo parcialmente, pues el famoso sitio web nunca revela la identidad de los ganadores, quienes aparecen en el portafolio de afortunados de theLotter usando una máscara, hecho que alivia en parte, el estrés de quien se lleva el acumulado.



Cómo un iraquí ganó y sobrevivió para contarlo

Hace tres años se conoció una noticia que impactó al público norteamericano. Un ciudadano iraquí se acercó a las oficinas de la lotería en Oregon, Estados Unidos, sosteniendo en su manos el boleto ganador de $6.4 millones de dólares y que había comprado en un sitio en internet llamado theLotter.com.



Fue tal la sorpresa de los representantes de la lotería, que de inmediato se pusieron en la tarea de investigar la manera en que una persona viviendo en un país en guerra a más de 10.000 kilómetros de distancia había adquirido el billete de papel. Al final de cuentas, descubrieron que todo se había hecho de manera legal y debían pagar al ciudadano iraquí el gran premio. Pero no todo terminó allí, desde entonces la lotería de Oregon en Estados Unidos reconoció a theLotter como el único sitio web con su aprobación para vender boletos de las loterías americanas a extranjeros.



En cuanto al iraquí, éste no dudó en solicitar a los funcionarios de la lotería la completa reserva de su identidad, pues deseaba volver a su país junto a su familia como un feliz ganador, y no como el objetivo de un grupo terrorista, petición que las autoridades aceptaron, pues entendieron que la vida del ganador del millonario botín y la de su familia podría correr peligro.



Para conservar un bajo perfil, el iraquí decidió además no cobrar la totalidad del premio, sino que acordó que le fuera desembolsado en pagos anuales de $256.000 dólares durante 25 años. De esa forma pagaría menos impuestos y además lograría tener tiempo suficiente para decidir cómo administrar bien su nueva fortuna.



¿Qué hacer con tanto dinero?

Los US$548 millones del Mega millones es una cantidad de dinero, que para entenderla mejor, hay que tener en cuenta que alcanzaría para comprar varios equipos de fútbol locales, construir varias decenas de colegios públicos en Lima o simplemente, regalarle $10.000 dólares a 60.000 personas. Cuando se habla del premio mayor de la más grande lotería del mundo, se habla de una fortuna doce veces más grande que la de Luis Miguel y dos veces la de Leo Messi. Así que para saber qué hacer con tanto dinero, bien haría falta una vida entera para pensar en las posibilidades.



¿Qué ocurre si un peruano gana?

Cuando un usuario gana a través de theLotter.com , la empresa corre con todos los gastos pagos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el tiquete oficial, y además le asigna un abogado también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.



¿Cómo funciona el servicio?

Cuando alguien compra a través del portal de theLotter.com , un representante de la empresa compra a su nombre el tiquete de lotería en un expendio legítimo y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregarlo al usuario en caso de ser ganador. El boleto oficial es comprado según los números elegidos por el usuario, quien recibe a cambio una copia digital del mismo y la cual le sirve de garantía en caso de salir afortunado.



¿Es legal en Estados Unidos?

Hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohibe que un ciudadano extranjero se gane la lotería. El único requisito para cobrar el premio es ser el portador del billete de papel. theLotter es el único sitio web en el mundo verificado por la lotería de Oregon en Estados Unidos para comprar boletos oficiales de lotería a nombre de usuarios de todo el mundo incluido el Perú.



Portafolio de ganadores

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Rusia, Australia, España, Panamá, y El Salvador, entre otros.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club. Siendo Master Card la tarjeta más aceptada.