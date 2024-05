Comprar bien para estar protegidos

La SBS advierte del riesgo de adquirir seguros en empresas que no están bajo su supervisión.

El seguro de vida es un tipo de seguro personal en el cual el pago de la cantidad o indemnización estipulada en el contrato depende del fallecimiento o la supervivencia del asegurado en un periodo determinado. La decisión de tomar uno depende muchas veces de si hay hijos menores a quienes proteger de cualquier contingencia.

Así, el seguro de vida ofrece dos modalidades principales: servir de respaldo para la familia en caso de fallecimiento del asegurado (seguro de vida en caso de muerte) o servir de instrumento de ahorro si el asegurado sigue vivo en una fecha determinada (seguro de vida en caso de vida).

En el mercado peruano las compañías de seguros venden estas coberturas tanto de forma individual como combinadas de acuerdo con las necesidades de las personas y el esfuerzo innovador de estas empresas.

En los últimos cinco años, las aseguradoras locales han pagado indemnizaciones por concepto de seguros de vida por más de S/23,500 millones. De los cuales, un tercio obedeció a su compromiso con los asegurados en la pandemia.





RIESGOS

Conscientes de esta demanda, existen en el mercado peruano comercializadores de seguros de vida emitidos por aseguradoras del exterior, que no están reguladas ni supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Estas compañías, a diferencia de las aseguradoras locales, no asumen los costos de la regulación que exige la SBS como mantener estándares de solvencia, transparencia y cuidado en las inversiones, así como cumplir con otros tipos de indicadores prudenciales.

Esta competencia desleal junto a la actividad de comercializar en forma clandestina sus productos en varias partes del mundo, ha llevado a que vendan seguros de vida a menores precios (primas) con coberturas mayores que los productos ofrecidos por las aseguradoras locales.

Sin embargo, según la SBS, dichas pólizas, al no estar bajo su regulación ni supervisión, nada garantiza que las empresas que las emitieron estén en la capacidad de asumir sus compromisos o que tengan la solvencia necesaria para cumplirlos.

Además, ante una eventual controversia sobre las pólizas de vida emitidas en el exterior o discrepancias con la aseguradora internacional, el asegurado ni sus beneficiarios estarán amparados por las leyes locales.

“Se invoca a la población en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando decida la contratación de un seguro de vida, debiendo tener en cuenta que las pólizas de vida emitidas en el exterior no se encuentran bajo regulación ni supervisión de la SBS. Para ello, los invitamos a visitar el portal www.sbs.gob.pe”, indicó la superintendencia.

Otra razón por la que no debemos comprar seguros de vida emitidos en el exterior es que sus comercializadores tampoco están registrados en la SBS.

Con lo cual, no tienen la responsabilidad civil de reparar los perjuicios ocasionados a otra persona a consecuencia de una acción u omisión en que haya habido algún tipo de culpa o negligencia.













Los seguros de vida y de renta particular: un abanico de protección y de ahorro para las familias peruanas





Los seguros desempeñan un papel crucial en la protección y estabilidad financiera de las familias, ya que ayudan a mitigar el impacto financiero de eventos inesperados como enfermedades graves, accidentes, o la muerte de un sostén de la familia. Sin un seguro, el costo de estos eventos puede ser devastador, afectando la capacidad de una familia para cubrir sus necesidades básicas y mantener su estilo de vida.

Dentro de los seguros que ofrece Protecta Security se encuentran los seguros obligatorios como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR) y el Vida Ley. Adicionalmente, Protecta Security ofrece seguros optativos como el Seguro de Desgravamen, Vida Grupo, Sepelio, Oncológico Indemnizatorio a primer diagnóstico, Accidentes Personales, Renta Estudiantil y Microseguros de Vida. Hay que resaltar que la compañía diseña productos a medida de las necesidades de la población, cuyas características suelen estar determinadas por el perfil de los clientes.

Para Diego Rosell, Gerente Comercial de Negocios Masivos, Protecta Security cumple un rol de acompañamiento y de generación de tranquilidad por medio de la confianza, muy importante en el rubro de Seguros. “Nuestra compañía tiene como visión, ser la aseguradora referente en el Perú. Para lograrlo hay que hacer las cosas bien, con transparencia, cercanía, profesionalismo e innovación. En Protecta Security tratamos de explicar cada seguro que ofrecemos de manera sencilla, sin letras chicas y brindando el soporte necesario para que la decisión esté alineada a la necesidad del cliente y tenga la confianza y tranquilidad que necesita”, resaltó Rosell.

Por otro lado, Protecta Security ofrece también seguros de renta particular, que representan una herramienta valiosa para rentabilizar los ahorros, proporcionando seguridad financiera y estabilidad en los ingresos, especialmente en la jubilación. Cada persona que decide adquirirlo debe evaluar cuidadosamente las opciones disponibles y considerar las necesidades financieras personales ya que es esencial para aprovechar al máximo estos productos. Alfredo Chan Way, Gerente Comercial de Rentas de Protecta Security explica que la renta particular es un seguro que te permite invertir tus ahorros a una tasa “fija” y competitiva, recibiendo una renta de manera mensual, trimestral o anual. Este producto permite recibir solo los intereses y así devolverle al cliente el 100% del capital invertido al término de la vigencia de la póliza. Además, al tener una cobertura de vida, en caso el titular falleciera, los beneficiarios recibirán el 100% de los beneficios de la póliza, incluido la renta y la devolución del capital.

“Con nuestro producto Renta Total Protecta le ofrecemos a nuestros clientes la tranquilidad de poder invertir su capital en un producto seguro, con tasa garantizada y el respaldo de Protecta Security, una compañía de 16 años, con un patrimonio de más de 298 millones de soles y activos administrados por más de 3.9 mil millones de soles”, sostuvo Chan Way.

“Estos seguros permiten a las familias cuidar su capital, recibir una renta mensual, obtener un rendimiento adecuado por sus ahorros y planificar sus finanzas de una forma segura, ya que ofrece un retorno fijo y asegurado por todo el tiempo de vigencia de la póliza. A diferencia de otros productos del mercado, permite preservar el capital y les brinda seguridad a los clientes que ya están planificando su jubilación”, finalizó el Gerente Comercial de Rentas de Protecta Security.





Activa tu lado inversionista con Pacífico Seguros: Protección y crecimiento financiero en una sola inversión

Imagina un futuro donde tu dinero crece mientras proteges a tus seres queridos. Con los seguros de vida de Pacífico Seguros, esta realidad es posible. Ahora, más que nunca, tienes la oportunidad de invertir de manera inteligente y garantizar la seguridad de tu familia. Pacífico Seguros no solo te ofrece un seguro de vida, sino también una estrategia de inversión sólida y confiable para que actives tu lado inversionista.

Inversión y protección en un solo lugar

Los seguros de vida de Pacífico Seguros combinan lo mejor de dos mundos: la protección y la inversión. Es decir, no solo te aseguras de que tus seres queridos estarán cubiertos en caso de cualquier eventualidad, sino que también haces crecer tu patrimonio con la experiencia y el respaldo de Credicorp.

Nuestros productos están diseñados para ofrecer opciones de inversión flexibles de acuerdo a tu perfil de riesgo. Tenemos alternativas para rentabilizar en soles o dólares, con posibilidad de recibir ingresos mensuales o esperar por un plazo determinado, facilidad para hacer aportes adicionales y retiros parciales o totales cuando más lo necesites.

Haz crecer tu dinero con expertos

Invertir en los seguros de vida de Pacífico Seguros significa acceder a una plataforma gestionada por expertos. Puedes elegir entre diversos fondos de inversión que maximizan el potencial de tu dinero, asegurando así un crecimiento sólido y sostenible.

Desde el primer día que tu póliza es aprobada, tu familia está protegida y nuestra calificación AAA en cumplimiento de obligaciones financieras, te ofrece la máxima confianza y seguridad para tu inversión.

Nuestros expertos financieros trabajan incansablemente para identificar las mejores oportunidades de inversión a nivel global, asegurando que tu dinero esté siempre bien administrado y generando rendimientos atractivos.

Descubre el potencial de tu inversión

Por ello, es momento de actuar. “Activa tu lado inversionista” con los seguros de vida de Pacífico Seguros y da el primer paso hacia un futuro financiero sólido y seguro.

En Pacífico Seguros, creemos que la seguridad financiera no debería ser un lujo, sino una posibilidad al alcance de todos. Por eso, hemos diseñado productos accesibles y flexibles que se adaptan a tus necesidades y capacidades. Nuestra misión es ayudarte a construir un futuro próspero y seguro, donde cada inversión que realices te acerque más a tus metas y sueños.

Para más información sobre cómo los seguros de vida de Pacífico Seguros pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras y proteger a tus seres queridos, visita pacifico.com.pe.









