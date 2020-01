Las Elecciones Congresales Extraordinarias están a la vuelta de la esquina. Este domingo 26 de enero se elegirán a los 130 congresistas responsables de completar el periodo parlamentario 2016-2021. Estar informados sobre este proceso es clave.

En total, más de 24 millones de peruanos acudirán a las urnas para sufragar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para ello, 509 mil 106 miembros de mesa abrirán sus mesas desde las 7:30 a.m.

Los electores deben contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI). Aquellos que tengan su documento vencido, también podrán hacerlo, ya que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó su vigencia hasta el día de los comicios. Pero, ¿cómo votar correctamente? Te damos algunos consejos sobre ese punto y otros en la siguiente infografía.

Si no asistes a la votación, puedes ser multado. Los electores que no voten recibirán una multa desde S/ 21,50 hasta S/ 86, según el distrito donde residan. Asimismo, los miembros de mesa (titulares y suplentes) que no asistan a la apertura de su mesa de sufragio tendrán una multa de S/ 215.

NOTA CONTRATADA