En verano la luz solar da más energía, nos activa y ayuda a mejorar el estado de ánimo, debido a la producción de serotonina, una sustancia relacionada con el bienestar. Por eso, aprovecha esta temporada para cambiar algunas rutinas y estar más cómodo en casa.

Cuidar tu piel es fundamental, y aunque no salgas igual debes tomar precauciones. “En casa estamos expuestos a lo que comemos o la luz de las pantallas como la computadora. Por eso, debes realizar una rutina de protección completa”, explica la dermatóloga Catherine Córdova.

Los productos esenciales en una rutina básica son: un jabón (de rostro, distinto del jabón para el cuerpo), un buen hidratante facial y corporal, y un protector solar con un espectro amplio de protección de radiación (FP50+ si vamos a estar expuestos y FP30 si vamos a estar en casa). Todos ellos puedes encontrarlos en Lumingo, que además ofrece el servicio de delivery de todos sus productos. Incluso, hay más de 500 productos que llegan a las playas del sur (hasta Pucusana).

Como cada piel es distinta, tendrás que encontrar los productos que más se acomoden a tus necesidades. Por eso, una buena opción es ingresar a la sección dermocosmética de Lumingo y buscar entre la gran variedad de artículos los que más se adecuen a tu cuidado personal.

SALUDABLES Y A LA MODA

Una buena manera de ejercitarte al aire libre y mantener el distanciamiento social es manejar bicicleta. Así, en Lumingo puedes hallar bicicletas y accesorios de seguridad de la marca Xclusive. El preparador físico Julio César Chávez sugiere, además, realizar en casa ejercicios de desplazamiento, tracción y empuje, o ejercicios compuestos. También aconseja equipar tu hogar con una bicicleta de spinning o, en caso tengas algún problema de rodilla, una elíptica y un par de mancuernas para darles más fuerza a tus ejercicios.

Por otro lado, en Lumingo hay de todo para estar cómodos y a la moda en esta temporada. En su colección de verano tienen ropa, calzado y accesorios para ellos y ellas. Mónica Farero, profesora de MAD Escuela de Moda, explica que los estampados tie dye, animal print tradicional y los cuadros vichy no pueden faltar en tus prendas en este verano 2021. Y agrega que entre los must have de temporada están los trikinis, los sombreros de fibras naturales con ala ancha y los collares y pulseras maxi (estilo ochentero y noventero).

Puedes encontrar más productos de verano, así como de supermercado, hogar, y salud y bienestar en Lumingo. Ingresa y compra de la manera más rápida y segura.

