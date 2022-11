Un aspecto crucial para optar por estudiar en una universidad son los convenios internacionales que esta posee. De este modo, los alumnos y sus padres prevén ya desde el ingreso las posibilidades de estudiar en el extranjero para obtener así una educación de altísima calidad y potenciar sus carreras.

Pensando en estas necesidades es que la UTEC ha firmado un convenio con la Universidad de Duke, una de las diez mejores universidades de Estados Unidos, según las clasificaciones más recientes de U. S. News and World Report. Gracias a esta alianza, los alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial y Administración & Negocios Digitales tendrán la posibilidad de estudiar sus cuatro primeros años en UTEC y hacer uno adicional en Duke University’s Fuqua School of Business para obtener, además de su grado de bachiller, un Máster en Quantitative Management:Business Analytics (MQM:BA).

Un convenio de alto nivel

Con la presencia de distintas autoridades de UTEC y de la Universidad de Duke, el acuerdo se firmó el jueves 27 de octubre, en el premiado campus de la universidad peruana. “Estoy absolutamente emocionado de celebrar la unión entre dos grandes universidades y dos países, con una visión conjunta de usar la educación para mejorar la calidad de vida y hacer una diferencia en el mundo”, declaró William Boulding, decano de Duke University’s Fuqua School of Business.

Autoridades de Duke y UTEC en un desayuno con representantes de Colegios de Lima.

Carreras para cambiar el mundo

El mundo está enfrentando transformaciones en distintos campos y el propósito de la UTEC es impactar en el mundo. “Estamos enfocados en educar a los profesionales que van a dirigir esta transformación”, sostiene Enrique Stiglich, decano de la facultad de Negocios de UTEC.

Por su parte, Jeremy Petranka, vicedecano del MQM:BA en Duke University´s Fuqua School of Business, destaca que no existen muchas mallas curriculares en el mundo como las que ofrece UTEC y Fuqua School of Business, pues entienden que los alumnos necesitan más que solo las clases. “Ellos requieren descubrir qué los apasiona y aprender cómo utilizar esta pasión para desarrollarse y mejorar la vida de los demás”, sintetiza.

