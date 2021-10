Muchas veces buscamos una pintura, pero no encontramos asesores especializados, hallamos un stock limitado de acabados o no está disponible la facilidad de matizar el color que queremos. Así suele ser la experiencia en el rubro de las pinturas.

Frente a este contexto, Qroma, empresa con más de 80 años de experiencia en el mercado peruano de pinturas, decidió atender las necesidades de su público y creó Color Centro. Se trata de la primera cadena de pinturerías a nivel nacional.

Justamente, pensando en lo importante que resulta para los consumidores hallar un formato de este tipo cerca de casa, Color Centro desarrolló desde 2015 una importante estrategia de crecimiento. A la fecha, cuenta con casi 100 establecimientos en ciudades como Lima, Ica, Cusco, Arequipa, Tarapoto, Huancayo y Trujillo mediante tiendas propias y franquicias.

La clave está en el valor agregado

Ya sea que quieras hacer un pequeño retoque, renovar por completo tu vivienda o encargarte de un proyecto más grande, en Color Centro no solo encontrarás toda clase de pinturas con amplio surtido y las marcas líderes del mercado. A diferencia de otras tiendas, la cadena, que tiene como visión entregar la mejor experiencia de compra, también vende diversos complementos como brochas y bandejas.

Pero eso no es todo. Asimismo, cuenta con un personal ampliamente capacitado para dar asesoría en pintado y como plus, brinda la opción de crear colores personalizados al gusto de cada cliente. Ello gracias a su moderno sistema de matizado computarizado.

La cadena se diferencia por contar con un equipo de expertos en pintura.

Finalmente, Color Centro también posee un canal de ventas por WhatsApp abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 2 p.m., con un plazo de entrega de no más de 72 horas. ¿Quieres encontrar la pintura ideal para tu hogar? Encuentra más información en www.colorcentro.com.pe .

REPORTAJE PUBLICITARIO