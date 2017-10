Botillería365: Atrévete a crear tu propia barra de bebidas

Cada vez el mercado peruano de bebidas es más variado y los clientes más exigentes. Por eso, aparece Botillería365, un portal donde uno podrá comprar las 24 horas del día, durante los 365 días del año, las mejores bebidas alcohólicas del mundo y a excelentes precios. Botillería365 es una marca del Grupo El Comercio que ofrece los productos de los mejores importadores del mercado peruano como Diageo, Perufarma y Panuts.



Una compra en Botillería365 no solo es segura, sino que también es rápida y práctica. Es un site didáctico, donde además encontrarás la mayor variedad de bebidas, mixers y cristalería.



Dicho esto, ingresemos de lleno al placer de la bebida de la mano de Claudia Eraso, sumiller experta en bebidas alcohólicas, quien nos da algunos tips para crear nuestra propia barra de destilados y vinos en casa. Tome nota.



Paola Flores

DESTILADOS Y CERVEZAS

“Como estamos en el Perú, es imprescindible contar con una buena selección de los mejores piscos. Yo recomiendo tener siempre dos botellas: una de un pisco varietal, ya sea un albilla o un quebranta o un Italia o un moscatel o un torontel, para beberla pura, en compañía de amigos y familiares, y la segunda botella que sea de un pisco acholado, ideal para hacer cocteles como el chilcano o el pisco sour. El acholado es una mezcla de uvas, y esta combinación es ideal para un coctel: hay fuerza y perfume, solidez y elegancia”, dice Eraso. En Botillería365 está presente todo el portafolio de Tres Generaciones y Ferreyros, dos de los más renombrados piscos del país.



“Y si seguimos en América Latina, el tequila y el mezcal son dos destilados que están dando la hora, sobre todo el mezcal”, explica Eraso. “Sus notas ahumadas, potentes, terrosas van con el proceso de sofisticación de los consumidores, quienes están dejando de lado el azúcar, los almíbares y los colores chirriantes, por la complejidad de la tierra, que es muy común en tequilas y mezcales”, explica la sumiller.



“El ron nunca ha perdido su lugar en el gusto de los consumidores peruanos, al punto que hoy sigue siendo el destilado más vendido en el Perú, por encima del pisco y el whisky. Lo bueno es que cada día hay más rones en nuestro mercado, y varios de ellos de gran calidad. Atrás quedaron nuestras primeras borracheras adolescentes, muchas de ellas originadas por un (mal) ron”, relata Eraso.



COCTELES HECHOS EN CASA

La coctelería se mueve por “tendencias”, y la bebida de tendencia en nuestro mercado es el gin. El gin tiene como botánico base al enebro, que es muy perfumado, pero también hay gines cítricos, florales, frutados, sedosos y elegantes. “Es un destilado muy versátil, y yo les aconsejaría que no se queden en el gin tónic. Con gin también se preparan el negroni, el Martini, el Martínez, el gin con gin, el Tom Collins, el Gin Fizz, el vesper y muchos más”, agrega Eraso.



El whisky nunca ha perdido espacio en el gusto de los consumidores alrededor del mundo, pero acá hay también un proceso de crecimiento y evolución: si bien los blend siguen siendo los más consumidos, hoy hay una mayor disposición a tomar single malt, que son whiskies sin mezclar, de un solo barril, y que muchas veces resultan más estructurados, más complejos y alcohólicos que un blend. Mientras que en un blend la estandarización es norma, en lo single malt priman las particularidades”, instruye Eraso quien, confiesa, también es amante del vodka: “Este destilado blanco es muy dúctil y deja que se luzcan sus acompañantes como son las frutas y hierbas y mixers que lo acompañan, pero si es realmente bueno yo prefiero tomarlo incluso puro”.



También, desde hace unos cuatro o cinco años, están de moda las cervezas artesanales. En el Perú hay algunas muy buenas, sobre todo algunas hechas fuera de Lima. “Yo recomendaría cervezas gastronómicas, que acompañen bien una buena hamburguesa, una buena pizza, un rico cebiche. Para un cebiche, una Golden; para una hamburguesa una Ipa, y para la pizza, una pale ale. Y si no le va bien, repita y vuelva a repetir. En el mundo de las bebidas no hay verdades absolutas y los criterios varían de persona a persona”, dice Eraso.



VINOS PARA TODA OCASIÓN

Siempre hay que tener vino en casa, siempre. Felizmente la oferta es amplia, y hay buenos vinos en todos los rangos de precio. Eraso nos dice que siempre hay que tener blancos frescos en casa. “Por menos de 60 soles hay buenos vinos blancos, unos que pueden beberse solos o con comidas no tan intensas, más aun estos días que empieza a salir el sol. Un Corralillo chileno, ya sea Chardonnay o Sauvignon Blanc, es una gran opción por sabor y precio. Además, estos vinos pueden durar unos tres o cuatro días abiertos, por lo que no hay excusa para dejar de comprarlos”.



Un vino rosado es un gran comodín: tiene la frescura de un blanco y la estructura de un tinto, he allí su versatilidad. “En el Perú se come mucho chifa y mucha comida nikkei. Yo invito a la gente a probar estos platos con un vino o un espumoso rosado. Al hacerlo comprobará que la experiencia de comer con vino siempre será mejor”, continúa instruyéndonos la sumiller. “Además, siempre hay que tener un vino espumoso en casa, ya sea un cava, un prosecco, un cremant o un champagne, pues los momentos de celebración suelen ser imprevistos, y no hay nada mejor para festejar que unas burbujas”.

El universo de los tintos es amplísimo. Al Perú llegan más vinos de Argentina y de Chile, y se imponen cepas como la Malbec o la Cabernet Sauvignon, pero el mundo de la bebida no tiene fronteras, y hoy en el Perú hay vinos de todas partes del mundo y a buenos precios. Solo tiene que ingresar a Botillería365 para comprobarlo.



De Chile llegan buenos Pinot Noir; de Argentina, grandes Cabernet Franc; de Francia, inmejorables Cabernet Sauvignon; de España, grandes tempranillos, y de Australia, estupendos Syrah.

“Los tintos jóvenes van muy bien con platos peruanos como el ají de gallina o la carapulcra; pero si queremos maridar un asado, un cabrito o un lomo saltado debemos recurrir a tintos más complejos, con un toque de madera, como un buen tempranillo riojano, un tinta fina de Ribero del Duero o un Cabernet chileno. Lo importante es experimentar y, sobre todo, beber vino”.

El mundo de las bebidas es todo un universo. Botillería365 te invita a sumergirse en él.