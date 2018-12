5 motivos por los que deberías usar lentes de sol con medida

No solo la piel necesita protección de los rayos del sol, también nuestros ojos. Así como debemos aplicarnos un bloqueador con alto nivel de FPS antes de salir a la calle, un buen par de lentes de sol es indispensable. Según el National Eye Institute de Estados Unidos, la exposición de los ojos a los rayos UV puede acelerar la aparición de cataratas, pterigión (carnosidad) y la degeneración de la mácula. Es más, se recomienda no solo usar los lentes de sol durante verano, sino también durante el resto del año.



Ahora bien, si la persona usa lentes de medida, esta también debe aplicarse a sus lentes de sol. Esto es muy importante para conservar las facultades de la vista. A continuación, Ópticas GMO te da cinco de los motivos para hacerlo:



1. Doble protección

No solo estarás protegido de las radiaciones ultravioleta, sino de los tropezones, caídas, mareos y demás inconvenientes que trae la mala visión. La diferencia entre un lente de sol a medida y uno que no la tiene es sustancial.



2. Ahorro

Un buen par de lentes de sol a medida dura años. Se trata de una inversión para el largo plazo. Y si la medida aumenta, puedes solo cambiar los cristales y conservar la misma montura.



3. Comodidad

De no contar con lentes de sol a medida quizá tendrías que usar lentes de contacto debajo. Pero si no estás acostumbrado a usar lentes de contacto, podría resultarte incómodo o trabajoso el cambio.



4. Prevención

Cuidando la salud de tus ojos con lentes de sol de calidad, previenes la aparición de enfermedades y complicaciones. Y si además tienen tu medida de miopía o astigmatismo, también previenes el deterioro más rápido de tu visión.



5. Variedad y versatilidad

No creas que la medida en los lentes de sol es una limitación, y que sólo usarás lentes anticuados o “aburrido”. Casi todas las monturas pueden llevar medida, por ejemplo, en Ópticas GMO hay miles de modelos y variedades. Solo debes de elegir.



